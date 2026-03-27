マウスコンピューターが男性の育休100％達成、「TOKYOパパ育業促進企業」ゴールド認定を取得
マウスコンピューターは3月27日、男性の育児休業取得促進（育業）に向けた取り組みが評価され、東京都の「TOKYOパパ育業促進企業」においてゴールド認定を取得したと発表した。
マウスコンピューター TOKYOパパ育業促進企業 ゴールド認定
「TOKYOパパ育業促進企業」登録制度は、男性従業員の育児休業取得率が一定水準を満たす企業に対し、取得率に応じてゴールド・シルバー・ブロンズの登録マークを付与するもの。ゴールドは過去2会計年度の男性育業取得率が100％の企業が対象となる。
同社は2025年11月に2回目の「くるみん認定」を取得しており、その際に整備した男性社員の育児休業取得促進制度や社内周知・啓発の取り組みが、今回のゴールド認定につながったとしている。
今後は育業のさらなる定着に加え、テレワークや時短勤務などの柔軟な働き方の推進、管理職向け研修の継続実施、業務効率化による長時間労働の抑制などにも重点的に取り組む方針だ。
マウスコンピューター TOKYOパパ育業促進企業 ゴールド認定
「TOKYOパパ育業促進企業」登録制度は、男性従業員の育児休業取得率が一定水準を満たす企業に対し、取得率に応じてゴールド・シルバー・ブロンズの登録マークを付与するもの。ゴールドは過去2会計年度の男性育業取得率が100％の企業が対象となる。
同社は2025年11月に2回目の「くるみん認定」を取得しており、その際に整備した男性社員の育児休業取得促進制度や社内周知・啓発の取り組みが、今回のゴールド認定につながったとしている。
今後は育業のさらなる定着に加え、テレワークや時短勤務などの柔軟な働き方の推進、管理職向け研修の継続実施、業務効率化による長時間労働の抑制などにも重点的に取り組む方針だ。