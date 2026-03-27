’24年7月に東京都新宿区内の駐車場に停車していたロケバス内で、20代女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつ等の罪に問われているお笑いトリオ・元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（43）。

3月1日に初公判、17日に2回目の公判が行われ、斉藤被告は「私の行為に同意してくれていると思った」と起訴内容を否認。無罪を主張しているが、被害女性の証言に衝撃が広がっている。

「被害女性は2回目の公判にビデオリンク方式で出廷し、斉藤被告から受けた被害を赤裸々に証言しました。キスや胸を触られたほか、口腔性交まで強いられたといいます。斉藤被告側から2500万円での示談が提案されたことも明かされ、“芸能活動の継続”“処罰を求めない”などが条件として書かれていたそうです。女性は納得できなかったようで、『実刑を求めます』と示談を拒否。双方の主張は食い違いを見せていますが、斉藤被告が実刑になる可能性も高まってきました」（全国紙社会部記者）

実刑が現実味を帯びてきたという斉藤被告だが、一心不乱に取り組んでいるのはバームクーヘンの移動販売だ。判決が確定するまでは働くことも自由だが、厳しい状況下でもタレント性をウリにした働きぶりは波紋を呼んでいる。

初公判直後から静岡県熱海市、埼玉県本庄市、山梨県甲府市を回り、3月24日から26日にかけては埼玉県東松山市で販売を実施。最終日に訪れたという客は、斉藤被告の様子を「すごく元気に振る舞っていて、裁判中であることを微塵も感じさせない明るさでした」と本誌に証言していた。

ただ販売会場は、東松山駅から徒歩40分ほどの場所にある国道沿いのラーメン店の駐車場。かつ平日で雨も降っていたことから、客足はまばらで“待ち時間ゼロ”だったという。それでも斉藤被告は午前11時から午後7時まで店頭に立ち続け、客との写真撮影や握手に快く応じていたという。

雨天のなか野外で長時間の販売を行うのは、体に堪えそうだが――。それでも斉藤被告がバームクーヘン販売に執着するのは、“ヤバイ懐事情”があるという。

「斉藤さんは明るく親しみやすいキャラのいっぽう、大の競馬好き。『ウイニング競馬』（テレビ東京系）のMCも11年間担当していましたが、競馬にのめり込み過ぎて借金まみれになるほどでした。番組内だけでなくプライベートでも馬券を買うので、“負け”が膨らんでいったそうです。

売れっ子芸人だったので収入は十分にあったはずですが、彼は限度というものを知らない。芸人仲間や知人だけでなく、関係の浅い仕事関係者にまで頼み込んで金を借りていたとか。

元メンバーの太田博久さん（42）やおたけさん（43）にも、30万円借りて馬券を買っていたという報道も。借金の総額は数千万にものぼると言われていますが、実際には“1億円じゃきかない”という噂もありました」（芸能関係者）

借金だけでなく、’23年8月と9月には立て続けに不倫疑惑も報じられていた斉藤被告。ギャンブルや女遊びに興じた“ツケ”が回ってきたのだろうか、事件をきっかけに家族との関係にも溝が生じているという。

「妻でタレントの瀬戸サオリさん（38）は斉藤さんの浮気グセなども受け入れた上で、結婚したといいます。ですが、今回の事件には頭を抱えているようで……。初めは斉藤さんを擁護するコメントを出していましたが、被害女性から反論されるなど大炎上。

事件をきっかけに夫婦は別居し、斉藤さんはお子さんとも会わせてもらえていないとか。昨年4月には『SmartFLASH』で、斉藤被告が仕事関係者に『どうにか金を稼ぎたい、それで家庭を取り戻したい。奥さんに許しを乞いたい』と漏らしていたことも報じられていましたね。

ですが昨年11月には『FRIDAY』で、バームクーヘンの販売事業を手掛ける会社との金銭トラブルも報じられたばかり。トラブル発生後は会社を通さずに個人で仕入れ、商品名を変えて販売を続けているといいます」（前出・芸能関係者）

そんな斉藤被告だが、バームクーヘン販売には“変化”も見られていたという。何度かバームクーヘンを買いに行ったという別の客は、こう証言する。

「’25年4月に販売が開始された当初は、郊外であっても200人近い行列ができ、数時間でバームクーヘンがほぼ品薄になったこともありました。当時、群馬県や埼玉県で販売されていたのは、700円のカットタイプ、1900円（ともに税込み）の小ぶりのホールタイプだったと記憶しています。

ですが先日の東松山市では、大きめのホールタイプのプレーンが2880円、バナナ風味が2980円で販売されていました。小ぶりのホールタイプが1980円（すべて税込み）だったので、若干値上がりしていた印象です。またカットされたものは、初めから陳列されていませんでした。カットタイプが欲しかったのもあり、“あれ？”と感じましたね。

金銭トラブルも報じられていましたし、原材料の値上げや物価高などの事情もあるのでしょう。とはいえ、判決が確定するまでに可能な限り収益を上げたいという思惑もあるのかなと思いました」

ひっ迫した事情を抱え、「ハァーイ！」とファンサービスにも応じているという斉藤被告。事件は今後、どのように進展していくだろうか。