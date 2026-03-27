リラックマとニューオータニの夢コラボ♡春限定スイーツビュッフェ

癒しキャラクターリラックマと、ラグジュアリーホテル「ホテルニューオータニ」がコラボした、夢のようなスイーツビュッフェが登場♡メロンやマンゴーを使った贅沢スイーツに加え、リラックマたちをモチーフにした可愛いデザートが勢ぞろい。見て楽しい、食べて美味しい、特別なひとときを楽しめるイベントです♪

可愛すぎるコラボスイーツ

今回のビュッフェでは、リラックマの世界観をそのまま表現した全7種のコラボスイーツが登場。

リラックマのあんこくりーむホットケーキや、コリラックマのおきにいりパンナコッタ、キイロイトリのマンゴームースなど、見た目もキュートなラインナップが魅力です。

焼きたてのホットケーキやひんやりミニパフェなど、バリエーションも豊富で、最後まで飽きずに楽しめます。

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ホテルクオリティの贅沢メニュー

スイーツだけでなく、「スーパーメロンショートケーキ」などホテル自慢のデザートも充実。

さらにサンドウィッチやサラダ、パスタ、カレーなど食事系メニューも揃っているため、ランチとしても満足度の高い内容です。

※ローストビーフ、ピッツァは幕張限定。

限定特典＆コラボドリンク

コラボドリンクは3種類、各1,500円で提供。リラックマのチョコバナナスムージー、コリラックマのいちごミルクティー、キイロイトリのゆずレモンスカッシュが楽しめます。

さらにアクリルマドラーがもらえる特典付き。

来場者にはオリジナルアクリルマーカーチャーム（全2種・ランダム）もプレゼントされ、コレクション要素も満載です。

開催情報をチェック

ホテルニューオータニ幕張

期間：2026年5月7日（木）～6月30日（火）

料金：大人 平日8,000円／土日8,800円

ホテルニューオータニ幕張

期間：2026年5月9日（土）～6月30日（火）

料金：大人 平日6,800円／土日7,500円

※小学生・幼児料金あり

※税金・サービス料込

癒しと贅沢を同時に楽しむ♡

リラックマの可愛さとホテルスイーツの贅沢さを一度に味わえる今回のビュッフェは、まさに特別なご褒美時間♡友達とのお出かけや推し活、記念日にもぴったりです。

可愛い空間に包まれながら、美味しいスイーツを思いきり楽しんでみてはいかがでしょうか♪