文化放送は27日、「#C-pla presents ＝LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME 櫻井もものしーぷらじお」（日曜後9・00〜）の放送終了を発表した。4月12日から番組名を改めリニューアルする。

先月22日から放送を休止していた番組。この日「諸般の事情を鑑み、当社で慎重に検討を重ねました結果、放送を終了させていただくこととなりました」と発表した。また、番組内で制作を進めていたカプセルトイについても発売を中止するとした。

また同枠では「＝LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME 櫻井もものタイトル未定（仮）」を4月12日から放送すると発表。公式Xでは「番組スタッフによる会議でも2人にぴったりな“かわいいタイトル”を決めきることができなかったため、初回放送内にて2人に決めてもらうことになりました」とし、新たな番組名の決定を告知した。

番組を巡っては、先月22日に放送休止を急きょ発表。この日の放送は別番組に差し替えられた。また同26日には、当面の間放送を休止すると発表。理由について「スポンサー企業である株式会社トーシンの前代表取締役に関する事案を鑑み、社内にて検討を重ねました結果」と説明していた。

警視庁渋谷署は先月20日、女性のスカートの中を撮影したなどとして、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで、カプセルトイ店「#C-pla」を運営する株式会社トーシンの前社長を書類送検していた。