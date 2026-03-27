神戸市北区の路上で2010年10月、堤将太さん（当時16歳・高校2年）が殺害された事件で、殺人罪で懲役18年の実刑が確定した元少年（33・事件当時17歳、記事中では「男」と表記）とその両親を相手に、損害賠償を求めた裁判で、男の両親について監督責任や、逃亡をほう助した責任については認めなかった神戸地裁判決を不服として控訴することが、関係者への取材でわかった。

亡くなった堤将太さん

神戸地裁は3月19日、将太さんの両親に約9300万円、きょうだい3人に各110万円、計約9600万円の賠償を命じたが、「男は事件直後、家族に対し『刺してしまったかも知れない』と述べ、事件直後に転居したのは、客観的にみると逃亡に寄与し、検挙が遅くなった一因といえるが、確定的に認識していたとまでは言えない」などと指摘した。

「なぜ、10年10か月逃げたのか 真実を明らかにするために」将太さんの父・敏さんは訴える＜2026年3月19日 神戸市中央区＞

将太さんの父親・敏（さとし）さんは「男も両親も、まだ事件と向き合っていない。当時、未成年だった男に対する親としての責務は何だったのか。責任の所在を考えてほしい。賠償金が目的なのではない」と力を込めた。



事件は2010年10月4日夜に発生。将太さんが突然、面識のない男にナイフで複数回刺され死亡した。男は10年10か月の逃亡の末に逮捕・起訴され、刑事裁判では昨年（2025年）10月14日、最高裁が上告を棄却し、懲役18年の実刑が確定した。