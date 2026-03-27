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YouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が、「二重払い発生！楽天モバイルへ乗り換え時に“損する人”が続出！ #mnpワンストップ #楽天モバイル #乗り換え」と題した動画を公開した。他社から楽天モバイルへMNP（携帯電話番号ポータビリティ）を利用して乗り換える際、タイミングを誤ると月額料金の二重払いが発生する問題に対し、確実に損を防ぐための具体的な手順を紹介している。



他社から楽天モバイルへMNPで乗り換える場合、解約する元の回線と、新たに契約する楽天モバイルの回線の両方で、乗り換え月の月額料金が満額請求される「二重払い」が発生するケースが多発している。どちらの会社も月額料金が日割り計算されない場合、同じ月に両方の回線の契約期間が存在すると余計な出費となってしまうのだ。



動画では、この二重払いを防ぐための「MNPワンストップ」を活用した乗り換え手順を解説している。手順は大きく分けて、楽天モバイルへの申し込み、電話番号の引き継ぎ申請、MNP転入、開通手続きの4つのステップからなる。



最大のポイントは、「MNP転入」と「開通手続き」を行うタイミングである。MNP転入が完了した時点で元の回線は自動的に解約され、開通手続きが完了した日から楽天モバイルの契約が開始され料金が発生する。そのため、月末にMNP転入を行って元の回線を解約し、翌月の1日に開通手続きを行って楽天モバイルの利用を開始するのがベストなタイミングとなる。これにより、同じ月内での二重課金を回避できる。



動画の終盤では、「タイミング間違えたら結局2重払い」になる可能性や、手続き上の落とし穴についての注意喚起も行われている。適切なタイミングで手順を踏むことで、無駄な出費を抑え、スムーズでお得な乗り換えを実現できるだろう。