近本光司が阪神の命運を握る！広い守備範囲と異次元の出塁率がもたらす勝機

阪神で活躍している注目選手

阪神タイガースには、実力と個性をあわせ持つ選手がそろっている。

ここでは、注目したい選手を紹介。

近本光司

近本光司は、走攻守そろったリードオフマンだ。

俊足を生かした広い守備範囲と高い出塁率が持ち味。

安打で出塁すると一気に得点機へと流れを引き寄せる。

安定して3割前後を狙える打撃力があり、盗塁でもチームをけん引する。

試合の流れを左右する存在といえる。

阪神打線のエンジン役として欠かせない選手だ。

阪神タイガースはどんなチーム？

阪神タイガースは、1935年創設の伝統球団だ。

本拠地は阪神甲子園球場。

熱狂的なファンが多く、球場の一体感は球界屈指といえる。

所属はセ・リーグで、リーグ優勝は10回、日本一は2回。

直近では2023年に38年ぶりの日本一を達成した。

長い歴史の中で数々の名選手を輩出し、粘り強い戦いが持ち味。

伝統と情熱をあわせ持つチームなので、プロ野球をこれから知る方にも親しみやすい存在といえる。

初めて観戦するなら、まずは甲子園の雰囲気を体感すると魅力がよく伝わるだろう。