

宮世琉弥

宮世琉弥が26日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント』に出席した。

新発売されたBurberry Beauty「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」を記念した主要都市を巡るポップアップイベント。桜色のラッピングを施し、東京会場ではフレグランスに加え、日本では限られた店舗でのみ展開されている人気のメイクアップコレクションも一部ラインアップする。

「BURBERRY HER PARFUM」を身にまとい「本当に華やかで、この春にぴったりだと思います。人によってチェリーの香りが強く出たり、バニラが強く出たりするとお聞きしたんですが、今のところ僕はチェリーが強く出ている感じがします。ここからバニラが強くなってくる可能性もあるので楽しみです」

桜をテーマにしたイベントにちなみに、お花見に欠かせないアイテムは？という問いに「水です！お花見に行くときは、飼っているワンちゃんも一緒に連れて行くと思うので、水分補給用などに必ず持って行きます。僕、筋トレもしているので、散歩のときに重たい物を持ち歩くのもトレーニング代わりになっています」