桃井かおり「謎のリクエスト」に応えた白菜料理公開「アイデアがすごい」「あるものでパッと作れるの尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/03/26】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが3月26日、自身のInstagramを更新。たくさん買った白菜を使った手料理を公開した。
【写真】74歳ベテラン女優「器がすごくおしゃれ」半束消費した白菜料理
「白菜豊買（何故か2束かっていた我）にて“今夜はコトコトクリーム煮？””いや？豚肉挟んで蒸すのは？”なる生意気にも謎のリクエスト」と白菜をたくさん買ったことによって始まったやりとりをつづった桃井。「豚肉無い…んで減塩ベーコンとソーセージを石鍋で白菜ミルフィーユ いや〜白菜半束簡単消費！」とリクエストに応えて工夫した「白菜ミルフィーユ」を花柄の器に盛りつけた2人分の食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「あるものでパッと作れるの尊敬」「器がすごくおしゃれ」「真似したい」「アイデアがすごい」「美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】74歳ベテラン女優「器がすごくおしゃれ」半束消費した白菜料理
◆桃井かおり、白菜料理公開
「白菜豊買（何故か2束かっていた我）にて“今夜はコトコトクリーム煮？””いや？豚肉挟んで蒸すのは？”なる生意気にも謎のリクエスト」と白菜をたくさん買ったことによって始まったやりとりをつづった桃井。「豚肉無い…んで減塩ベーコンとソーセージを石鍋で白菜ミルフィーユ いや〜白菜半束簡単消費！」とリクエストに応えて工夫した「白菜ミルフィーユ」を花柄の器に盛りつけた2人分の食卓を公開した。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「あるものでパッと作れるの尊敬」「器がすごくおしゃれ」「真似したい」「アイデアがすごい」「美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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