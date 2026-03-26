

Snow Man「BANG!!」Music Videoサムネイル

Snow Manが、オフィシャルYouTubeチャンネルで「BANG!!」のMusic Videoを公開した。

【動画】公開されたSnow Man「BANG!!」ミュージックビデオ

「BANG!!」は目黒蓮が主演を務める4月29日公開の映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌であり、同日4月29日発売のSnow Man13枚目のシングルにも収録される楽曲である。

本楽曲は抑えきれない衝動と愛＝“弾丸”として、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブ・アンセム。派手なドラム・ベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交錯し、迷いや不条理を撃ち抜くように響くサウンドが印象的な1曲。

先立って3月21日にSnow ManオフィシャルX、TikTokで公開されたTeaser映像には、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』で主人公・坂本太郎のCVを担当する、声優・杉田智和のナレーションで幕を開けるMVの冒頭が投稿され、「SAKAMOTO DAYSの世界観にSnow Manが入り込んでいるみたい」「すごいスケール」「めちゃくちゃワクワクするー！！」といったコメントで盛り上がりをみせた。

今回公開されたMVは、架空の無法都市を舞台に、コンビニエンスストア “Snow Mart” を隠れ蓑にする9人の凄腕エージェントが悪を討つストーリーとなっている。リアルに再現された架空のコンビニ店舗 “Snow Mart”や配送トラックに扮した移動型アジト、写真現像所や敵の拠点など、こだわりの美術セットも印象的。メンバー自身が追求した臨場感あふれるアクションシーンは、身近にある道具やシチュエーションを活かして戦うなど、原作とリンクしている点もポイントとなっている。

また今回の楽曲の振付けはダンスパフォーマンスグループ s**t kingz（シットキングス）が担当。映画に登場する「カップラーメンをすする動作」をモチーフにした動きや、サビ冒頭の歌詞にあわせて右手が「銃」から「LOVE」を象徴する「L」の形へと変化する動きなど、作品の世界観を細部にまで詰め込んだこだわりの振付けとなっている。