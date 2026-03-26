[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇715銘柄・下落2204銘柄（東証終値比）
3月26日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2989銘柄。東証終値比で上昇は715銘柄、下落は2204銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが20銘柄、値下がりは199銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7794> ＥＤＰ 1400 +386（ +38.1%）
2位 <2134> 北浜ＣＰ 31.9 +2.9（ +10.0%）
3位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 67.9 +4.9（ +7.8%）
4位 <4591> リボミック 101.3 +6.3（ +6.6%）
5位 <4763> Ｃ＆Ｒ 1470 +68（ +4.9%）
6位 <4833> Ｄｅｆコン 73 +3（ +4.3%）
7位 <6702> 富士通 3400 +139.0（ +4.3%）
8位 <8616> 東海東京 790 +31（ +4.1%）
9位 <6836> ぷらっと 1120 +43（ +4.0%）
10位 <6492> 岡野バ 11890 +450（ +3.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7068> ＦフォースＧ 501 -36（ -6.7%）
2位 <4884> クリングル 362 -20（ -5.2%）
3位 <5256> フュージック 2074 -75（ -3.5%）
4位 <9072> ニッコンＨＤ 4691.9 -146.1（ -3.0%）
5位 <4586> メドレックス 113.5 -3.5（ -3.0%）
6位 <9130> 共栄タ 2330.9 -69.1（ -2.9%）
7位 <3682> エンカレッジ 675.9 -18.1（ -2.6%）
8位 <6347> プラコー 326.6 -8.4（ -2.5%）
9位 <8798> Ａクリエイト 190.3 -4.7（ -2.4%）
10位 <5856> ＬＩＥＨ 24.4 -0.6（ -2.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6702> 富士通 3400 +139.0（ +4.3%）
2位 <4911> 資生堂 3069 +44.0（ +1.5%）
3位 <8001> 伊藤忠 2076 +14.0（ +0.7%）
4位 <8630> ＳＯＭＰＯ 6108.4 +33.4（ +0.5%）
5位 <9434> ＳＢ 219.9 +0.8（ +0.4%）
6位 <8058> 三菱商 5675 +20（ +0.4%）
7位 <9984> ＳＢＧ 3835 +13（ +0.3%）
8位 <5706> 三井金属 30985 +95（ +0.3%）
9位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4698 +11（ +0.2%）
10位 <8766> 東京海上 7600 +13（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7211> 三菱自 335 -6.2（ -1.8%）
2位 <7751> キヤノン 4341.1 -56.9（ -1.3%）
3位 <7201> 日産自 347.6 -4.4（ -1.2%）
4位 <3289> 東急不ＨＤ 1366.7 -15.3（ -1.1%）
5位 <5214> 日電硝 6369.7 -71.3（ -1.1%）
6位 <8015> 豊田通商 6146.9 -68.1（ -1.1%）
7位 <6472> ＮＴＮ 335.4 -3.4（ -1.0%）
8位 <7203> トヨタ 3357 -31.0（ -0.9%）
9位 <6762> ＴＤＫ 2077.4 -19.1（ -0.9%）
10位 <6841> 横河電 5117.1 -46.9（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7794> ＥＤＰ 1400 +386（ +38.1%）
2位 <2134> 北浜ＣＰ 31.9 +2.9（ +10.0%）
3位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 67.9 +4.9（ +7.8%）
4位 <4591> リボミック 101.3 +6.3（ +6.6%）
5位 <4763> Ｃ＆Ｒ 1470 +68（ +4.9%）
6位 <4833> Ｄｅｆコン 73 +3（ +4.3%）
7位 <6702> 富士通 3400 +139.0（ +4.3%）
8位 <8616> 東海東京 790 +31（ +4.1%）
9位 <6836> ぷらっと 1120 +43（ +4.0%）
10位 <6492> 岡野バ 11890 +450（ +3.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7068> ＦフォースＧ 501 -36（ -6.7%）
2位 <4884> クリングル 362 -20（ -5.2%）
3位 <5256> フュージック 2074 -75（ -3.5%）
4位 <9072> ニッコンＨＤ 4691.9 -146.1（ -3.0%）
5位 <4586> メドレックス 113.5 -3.5（ -3.0%）
6位 <9130> 共栄タ 2330.9 -69.1（ -2.9%）
7位 <3682> エンカレッジ 675.9 -18.1（ -2.6%）
8位 <6347> プラコー 326.6 -8.4（ -2.5%）
9位 <8798> Ａクリエイト 190.3 -4.7（ -2.4%）
10位 <5856> ＬＩＥＨ 24.4 -0.6（ -2.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6702> 富士通 3400 +139.0（ +4.3%）
2位 <4911> 資生堂 3069 +44.0（ +1.5%）
3位 <8001> 伊藤忠 2076 +14.0（ +0.7%）
4位 <8630> ＳＯＭＰＯ 6108.4 +33.4（ +0.5%）
5位 <9434> ＳＢ 219.9 +0.8（ +0.4%）
6位 <8058> 三菱商 5675 +20（ +0.4%）
7位 <9984> ＳＢＧ 3835 +13（ +0.3%）
8位 <5706> 三井金属 30985 +95（ +0.3%）
9位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4698 +11（ +0.2%）
10位 <8766> 東京海上 7600 +13（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7211> 三菱自 335 -6.2（ -1.8%）
2位 <7751> キヤノン 4341.1 -56.9（ -1.3%）
3位 <7201> 日産自 347.6 -4.4（ -1.2%）
4位 <3289> 東急不ＨＤ 1366.7 -15.3（ -1.1%）
5位 <5214> 日電硝 6369.7 -71.3（ -1.1%）
6位 <8015> 豊田通商 6146.9 -68.1（ -1.1%）
7位 <6472> ＮＴＮ 335.4 -3.4（ -1.0%）
8位 <7203> トヨタ 3357 -31.0（ -0.9%）
9位 <6762> ＴＤＫ 2077.4 -19.1（ -0.9%）
10位 <6841> 横河電 5117.1 -46.9（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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