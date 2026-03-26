　3月26日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2989銘柄。東証終値比で上昇は715銘柄、下落は2204銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが20銘柄、値下がりは199銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7794>　ＥＤＰ　　　　　　 1400　　+386（ +38.1%）
2位 <2134>　北浜ＣＰ　　　　　 31.9　　+2.9（ +10.0%）
3位 <6573>　ＣＲＡＶＩＡ　　　 67.9　　+4.9（　+7.8%）
4位 <4591>　リボミック　　　　101.3　　+6.3（　+6.6%）
5位 <4763>　Ｃ＆Ｒ　　　　　　 1470　　 +68（　+4.9%）
6位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　　 73　　　+3（　+4.3%）
7位 <6702>　富士通　　　　　　 3400　+139.0（　+4.3%）
8位 <8616>　東海東京　　　　　　790　　 +31（　+4.1%）
9位 <6836>　ぷらっと　　　　　 1120　　 +43（　+4.0%）
10位 <6492>　岡野バ　　　　　　11890　　+450（　+3.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7068>　ＦフォースＧ　　　　501　　 -36（　-6.7%）
2位 <4884>　クリングル　　　　　362　　 -20（　-5.2%）
3位 <5256>　フュージック　　　 2074　　 -75（　-3.5%）
4位 <9072>　ニッコンＨＤ　　 4691.9　-146.1（　-3.0%）
5位 <4586>　メドレックス　　　113.5　　-3.5（　-3.0%）
6位 <9130>　共栄タ　　　　　 2330.9　 -69.1（　-2.9%）
7位 <3682>　エンカレッジ　　　675.9　 -18.1（　-2.6%）
8位 <6347>　プラコー　　　　　326.6　　-8.4（　-2.5%）
9位 <8798>　Ａクリエイト　　　190.3　　-4.7（　-2.4%）
10位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　 24.4　　-0.6（　-2.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6702>　富士通　　　　　　 3400　+139.0（　+4.3%）
2位 <4911>　資生堂　　　　　　 3069　 +44.0（　+1.5%）
3位 <8001>　伊藤忠　　　　　　 2076　 +14.0（　+0.7%）
4位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　 6108.4　 +33.4（　+0.5%）
5位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　219.9　　+0.8（　+0.4%）
6位 <8058>　三菱商　　　　　　 5675　　 +20（　+0.4%）
7位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 3835　　 +13（　+0.3%）
8位 <5706>　三井金属　　　　　30985　　 +95（　+0.3%）
9位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4698　　 +11（　+0.2%）
10位 <8766>　東京海上　　　　　 7600　　 +13（　+0.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7211>　三菱自　　　　　　　335　　-6.2（　-1.8%）
2位 <7751>　キヤノン　　　　 4341.1　 -56.9（　-1.3%）
3位 <7201>　日産自　　　　　　347.6　　-4.4（　-1.2%）
4位 <3289>　東急不ＨＤ　　　 1366.7　 -15.3（　-1.1%）
5位 <5214>　日電硝　　　　　 6369.7　 -71.3（　-1.1%）
6位 <8015>　豊田通商　　　　 6146.9　 -68.1（　-1.1%）
7位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　335.4　　-3.4（　-1.0%）
8位 <7203>　トヨタ　　　　　　 3357　 -31.0（　-0.9%）
9位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 2077.4　 -19.1（　-0.9%）
10位 <6841>　横河電　　　　　 5117.1　 -46.9（　-0.9%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース