【捥ぐ】はなんて読む？聞いたことはあるけど書けない難読漢字

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「捥ぐ」はなんて読む？

「宛」が入った漢字は「腕（うで）」や「椀（わん）」などよく目にする漢字が多いですが、「捥」はあまり見慣れない漢字ですよね。

てへんがつくので、手を使った動作を表す言葉です。

きっと耳にしたことがあるはずですよ！

いったい、「捥ぐ」はなんと読むのでしょうか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。