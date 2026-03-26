【捥ぐ】はなんて読む？聞いたことはあるけど書けない難読漢字
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「捥ぐ」はなんて読む？
「宛」が入った漢字は「腕（うで）」や「椀（わん）」などよく目にする漢字が多いですが、「捥」はあまり見慣れない漢字ですよね。
てへんがつくので、手を使った動作を表す言葉です。
きっと耳にしたことがあるはずですよ！
いったい、「捥ぐ」はなんと読むのでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「も（ぐ）」でした！
「捥ぐ」には、無理にねじり取る、ちぎりとる、という意味があります。
りんごや梨など、果物を木の枝から手で取るときによく使う言葉です。
また、「捥る」と書いて「もぎ（る）」と読むこともできます。
チケットの半券を切り取ることを「捥り」と言うので、ライブ会場や映画館の入口などでこの言葉を耳にしたことがある人もいるのでは？
「もぐ」「もぎる」、どちらの読み方もぜひ覚えてくださいね！
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部