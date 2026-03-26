貞子の胸像フィギュアがプライズで登場！ 「貞子 のろいの胸像フィギュア-貞子-」が8月展開決定
【貞子 のろいの胸像フィギュア-貞子-】 8月 展開予定
BANDAI SPIRITSは、プライズ「貞子 のろいの胸像フィギュア-貞子-」を8月に展開する。
本製品は、映画「貞子」に登場する「貞子」を胸像フィギュアで表現したもの。
取り外し可能なモニター型フィギュアも付属しており、モニターから飛び出すようなシーンを表現できるのはもちろん、布団からのはい出るようなシーンを表現することなど、色々な場所から貞子を生やすことができる。
「貞子 のろいの胸像フィギュア-貞子-」種類：全1種 サイズ：約120mm
貞子 来る 腰に 来る 繁忙期 来る- バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) March 25, 2026
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2026年8月全国のゲームセンターに登場予定。
あなたの生活を貞子のフィギュアが彩ります。
取り外し可能なモニター型フィギュアも付いているので,
色々な場所から貞子を生やすことができます。https://t.co/Ok1mC3ZD84… https://t.co/ttIzUVMri5 pic.twitter.com/oSAQ1GWlBp
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