【貞子 のろいの胸像フィギュア-貞子-】 8月 展開予定

BANDAI SPIRITSは、プライズ「貞子 のろいの胸像フィギュア-貞子-」を8月に展開する。

本製品は、映画「貞子」に登場する「貞子」を胸像フィギュアで表現したもの。

取り外し可能なモニター型フィギュアも付属しており、モニターから飛び出すようなシーンを表現できるのはもちろん、布団からのはい出るようなシーンを表現することなど、色々な場所から貞子を生やすことができる。

「貞子 のろいの胸像フィギュア-貞子-」

種類：全1種 サイズ：約120mm

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