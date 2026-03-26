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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

仕事の合間や帰宅後の限られた時間で、ジムに通い続けるのはなかなか大変なことです。

そんなジム通いのハードルを解消し、自宅を効率的なワークアウト空間に変えてくれるのが、1台で3つのマシンの役割をこなす「3Way-Fitness」。

これがあれば、もはや重い腰を上げてジムへ向かう必要もなくなるかも……ということで、詳しくチェックしていきましょう。

3つの専用モードで、自宅にいながら全身にアプローチ

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この「3Way-Fitness」の大きな特長は、本体の形状を変えることで「アブドミナルモード」「アームトレーニングモード」「ローイングモード」の3つの形態に切り替えられる仕様にあります。

腹筋に特化したアブドミナル、上腕や肩の引き締めを目指すアームトレーニング、そして背中と体幹をサポートするローイングと、これ1台で多角的なアプローチが可能な構造です。

個別の器具を複数買い揃えるコストやスペースを圧迫する懸念を減らし、最小限のパッケージで「自宅のジム化」を完結させる。それはまさに、賢いモノ選びを体現する設計と言えるでしょう。

ローイングモードで広範囲にアプローチ可能

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3つのモードの中でも、特に「ローイングモード」は広背筋をメインに据えながら、腕や肩、さらには下半身までを連動させて動かす、広範囲な筋肉への刺激を可能にします。

また、1つの動作で多くの部位を効率よく動かせるため、多忙なビジネスパーソンにとっても、タイパの良い選択になるのではないでしょうか。

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このサイズ感に集約しながらも、不使用時はコンパクトに折りたためるのが本製品の真髄。

さらに静音にも配慮されているなど、都市部の暮らしに馴染みながらも本格的なワークアウト環境を維持できる点は、大きなアドバンテージになりそうです。

プロ推奨の90日プログラムで「迷い」をなくす

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単に形が変わるだけでなく、トレーニングを習慣化するためのサポートも充実しています。

プロのトレーナーが推奨する「90日間の段階別トレーニングプログラム」が用意されているので、何から始めたら良いかわからない初心者でも、迷わず自宅でのワークアウトを開始できます。

本体中央にはシンプルな回数カウンターを備えているほか、内部スプリングによる負荷調整も可能。体調やレベル、目的に応じた柔軟な運用ができるのも「3Way-Fitness」の魅力です。

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ただ、こちらのプロジェクトは終了日が迫ってきております。

ここでは紹介しきれなかったポイントもまだまだありますので、気になった方はプロジェクトページもチェックしてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

machi-ya購入限定！ホワイトデーキャンペーン

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配布枚数：先着30枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年3月31日（火）23:59 クーポン金額：3,000円OFF（支援金額30,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG ※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

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Source: machi-ya