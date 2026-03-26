鈴木福、『ZIP!』卒業で涙 3年間の思い語る「これからも一員であり続けたい」
俳優の鈴木福（21）が26日、日本テレビ系『ZIP!』（月〜金前5：50）を卒業した。木曜パーソナリティとして約3年間出演し、番組のエンディングで感謝の思いを伝えた。
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番組では、これまで鈴木が取材してきた企業の社長たちから卒業メッセージがVTRで紹介された。これを受け鈴木は「泣くつもりはなかったんですけど、社長コーナーで、僕がこうなったらうれしいなと思っていたのが、この企業に入りたいとか思ってくださる方がいてくれたらいいなと思っていた取材だったので、本当にそんな思いが届いていたんだと感じて、すごくうれしくて涙が出てしまいました」と語り、思いがあふれた。
続けて「この3年間、18歳という未熟な僕に大役を任せていただいて、日々刺激的で、いいこともちょっと悔しいことや嫌なこともありましたが、『ZIP!』という場所が僕の居場所になってくれて、毎週ここに帰ってこられることが何よりうれしかったです」と振り返った。
さらに「小学1年生から観続けてきた『ZIP!』は自分にとって少し遠い存在だったが、パーソナリティになってより近づき、自分の番組になった時に、見ている人や関わる人と一緒に作っている番組だと学びました」と語り、番組への思い入れを明かした。
最後は「パーソナリティーは離れますが、これからも一員であり続けたい」と笑顔を見せ、出演者とともに“ZIP!ポーズ”で締めくくった。
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