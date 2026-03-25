福岡市の商業施設で２０２０年、客の女性（当時２１歳）が当時１５歳だった元少年の男（２０）に刺殺された事件を巡り、遺族が男と男の母親に賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は２５日、母親への請求を棄却した１審・福岡地裁判決を変更し、母親に男と連帯して計約５４００万円を支払うよう命じた。

松田典浩裁判長は「母親が指導監督を怠らなければ事件を防止できた」と述べた。

控訴審判決によると、男は小学３年の頃から暴力を振るうようになり、１６年以降、少年院などの入退院を繰り返し、２０年８月に少年院を仮退院。男の母親から身元引き受けを拒否され、更生保護施設に入ったが、１日で抜け出し、女性を殺害した。

昨年３月の１審判決は男に約５４００万円の賠償を命じた一方、母親については、男と４年半にわたって同居していなかったことなどから、監督義務違反を認めず、請求を棄却した。

控訴審判決は、母親が男と面会していたことなどから、身元の引き受けを拒否すれば精神的に不安定になり、暴力を誘発することを懸念していたとして、「（男について）他者に危害を加える恐れがあると予見していた」と判断。男への監督義務を怠ったと結論づけた。