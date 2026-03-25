対象製品の1つ「35-150mm F/2-2.8 Di III VXD」（Model A058）

株式会社タムロンは3月25日（水）、一部のミラーレスカメラ用交換レンズの出荷価格および希望小売価格を改定すると発表した。いずれも値上げとなり、4月1日（水）に新価格を適用する。

理由は「原材料費、製造・物流コスト等の継続的な高騰」。コスト削減による価格維持に努めてきたが、自社努力のみでコスト増を吸収することが困難になったという。

対象製品は28-75mm F/2.8 Di III VXD G2（Model A063）のソニーE/ニコンZマウント用、28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD（Model A071）のソニーEマウント用、35-150mm F/2-2.8 Di III VXD（Model A058）のソニーEマウント用。

対象製品

※現行価格→改定後希望小売価格

28-75mm F/2.8 Di III VXD G2（Model A063）ソニーE：123,200円→149,600円 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2（Model A063）ニコンZ：143,000円→154,000円 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD（Model A071）ソニーE：99,000円→129,800円 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD（Model A058）ソニーE：229,900円→253,000円