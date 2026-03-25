◇第98回全国選抜高校野球大会第7日 2回戦 神村学園（鹿児島）1―2智弁学園（奈良）（2026年3月25日 甲子園）

21年ぶりの8強入りを狙った神村学園（鹿児島）だったが、延長10回の激闘の末に智弁学園（奈良）に敗れた。

初回1死一、二塁から川崎怜央（3年）の右翼線適時二塁打で先制したが、2回以降は、智弁学園の最速149キロ左腕・杉本真滉（まひろ）投手（3年）に抑え込まれた。

エース右腕・龍頭汰樹（たいき、3年）は打たせて取る投球で7回まで無失点。しかし、8回に中犠飛で同点に追いつかれ、無死一、二塁から始まるタイブレークの延長10回に中犠飛で決勝点を奪われた。

勝てば、準優勝した05年以来21年ぶりの準々決勝進出だった小田大介監督（43）は「いいゲームは勝ち切らないといけなかった」と第一声。20日の1回戦で昨春の王者の横浜（神奈川）相手に無四球6安打完封していた龍頭について「今大会は龍頭しかいなかった。今日を乗り切れば次の先発は他の投手でいく腹は決めていた。エースは2試合完投、チームを勝たせる、それがエースだぞ、といっているので、1つ課題が残ってよかった。DH制を活躍してとことんピッチャーのことさせます」と話していた。