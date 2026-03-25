『サーティワン アイスクリーム』新ロゴ発表 パッケージ＆店舗デザインも一新へ
サーティワン アイスクリームが、4月1日からブランドロゴをリニューアルし、あわせて商品パッケージや店舗デザインも一新する。世代を問わず幅広い顧客に寄り添うブランドへ進化を図る狙い。
【写真】パッケージ＆店舗デザインも一新する『サーティワン』
同ブランドは1974年の日本上陸以来、季節に応じた31種類のアイスクリームを展開し、現在は全国1500以上の拠点で年間6200万組以上が利用するなど、長年にわたり親しまれてきた。今回の刷新では、「世代を問わずより多くのお客様の生活に寄り添い、何気ない日常から特別な日まで、あらゆるシーンでサーティワン アイスクリームを楽しんでいただきたい」を目指し、ブランド体験全体のアップデートに踏み切る。
新ロゴは、BASKINとROBBINSの頭文字「B」と「R」の間に「31」を配した従来のデザインを踏襲しつつ、ピンクとブルーの配色を境目のないグラデーションへ変更。多彩なフレーバーと、アイスクリームを通じて生まれるさまざまな“幸せな瞬間”を表現した。
パッケージも刷新され、コーンスリーブやカップ、バラエティボックスなどすべての資材に新ロゴとグラデーションを採用。視覚的な楽しさと手に取りやすさを高め、商品の魅力を引き出すデザインへと進化する。
さらに店舗デザインは、「LongLiveIceCream」をコンセプトに2タイプを導入。「LOUNGEデザイン」は温かみのある空間でくつろぎを重視し、主にロードサイド店舗に展開。「STUDIOデザイン」は都会的で先進的な空間を特徴とし、ショッピングモール内店舗などでの導入を予定している。
加えて、オリジナルの新型フレーバーショーケースも全国で順次導入。客とスタッフの間にガラスの仕切りを設けない構造により、31種類以上のフレーバーを見渡しながら選ぶ体験や、対話を楽しむ空間づくりを強化する。
ブランドロゴから店舗体験まで一体的に刷新することで、サーティワンならではの“選ぶ楽しさ”と“共有する喜び”をより一層高めていく。
【写真】パッケージ＆店舗デザインも一新する『サーティワン』
同ブランドは1974年の日本上陸以来、季節に応じた31種類のアイスクリームを展開し、現在は全国1500以上の拠点で年間6200万組以上が利用するなど、長年にわたり親しまれてきた。今回の刷新では、「世代を問わずより多くのお客様の生活に寄り添い、何気ない日常から特別な日まで、あらゆるシーンでサーティワン アイスクリームを楽しんでいただきたい」を目指し、ブランド体験全体のアップデートに踏み切る。
パッケージも刷新され、コーンスリーブやカップ、バラエティボックスなどすべての資材に新ロゴとグラデーションを採用。視覚的な楽しさと手に取りやすさを高め、商品の魅力を引き出すデザインへと進化する。
さらに店舗デザインは、「LongLiveIceCream」をコンセプトに2タイプを導入。「LOUNGEデザイン」は温かみのある空間でくつろぎを重視し、主にロードサイド店舗に展開。「STUDIOデザイン」は都会的で先進的な空間を特徴とし、ショッピングモール内店舗などでの導入を予定している。
加えて、オリジナルの新型フレーバーショーケースも全国で順次導入。客とスタッフの間にガラスの仕切りを設けない構造により、31種類以上のフレーバーを見渡しながら選ぶ体験や、対話を楽しむ空間づくりを強化する。
ブランドロゴから店舗体験まで一体的に刷新することで、サーティワンならではの“選ぶ楽しさ”と“共有する喜び”をより一層高めていく。