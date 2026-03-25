「このマコちゃんはヤバいって」NiziU・マコ、圧倒的な美脚を披露！ 「スタイル良すぎて震えました」
NiziUの公式Instagramは3月24日、投稿を更新。最年長メンバーでありリーダーを務めるマコさんの全身ショットを公開しました。
【写真】マコの圧倒的な美脚
コメントでは「どちらの写真もめっちゃいい！！」「スタイル良すぎて震えました」「マコちゃんこのマコちゃんはヤバいって」「脚長 綺麗」「美しい」「綺麗なおみ足で魅力的」「マコ様のショートヘア最強です」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】マコの圧倒的な美脚
「脚長 綺麗」同アカウントは「[#NiziU_CAM］ NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion” VCR Behind Photos」とつづり、2枚の写真を投稿。マコさんの全身ショットです。1枚目はグレーのシャツとショートパンツのセットアップ姿。2枚目では全身ブラックのコーディネートを身にまとっています。どちらも美しい脚があらわになっており、圧巻です。
「オーラがすごい！」20日にも、マコさんの美しい全身ショットを公開していた同アカウント。ファンからは「新衣装大優勝すぎ」「絶対的なリーダーかっこいいし可愛いしオーラがすごい！」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)