「折りたたみiPhone」に関する新たな噂や「iPhone 18 Plus」が登場する可能性が浮上しています。

アップル製品に詳しいあるアナリストによれば、折りたたみiPhoneの出荷は2026年12月に始まる可能性が高いとのこと。

アップルウォッチャーの間で「iPhone 18 Pro／Pro Max」は9月に発売されるとみられています。それを踏まえたうえで、このアナリストの情報が正しいとすると、折りたたみiPhoneは18 Proシリーズから数か月遅れて登場することになります。

この販売計画は「iPhone X」のケースと似ています。iPhone 8／8 Plusが2017年9月にリリースされ、iPhone Xは11月に発売されました。

一方、「iPhone 18」のベースモデルは2027年3月に投入されるとみられています。同アナリストによれば、iPhone 18と並行して廉価版の「iPhone 18e」が発売されるほか、「iPhone Air 2」か「iPhone 18 Plus」のどちらかが登場するそうです。

アップルは2025年、iPhone 17 Plusではなく「iPhone Air」をリリースしました。iPhone Air 2が2027年に向けて開発されているという見方が強いため、iPhone 18 Plusが登場する可能性は低いとみられています。

他のiPhoneモデルと比較すると、PlusとAirのモデルはあまり人気がありませんでした。今後、両モデルが継続するかどうかにも注目が集まりそうです。

Source: MacRumors

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