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「え、記録は声で入力？」意外と知らない介護現場の最前線。負担軽減と効率化を実現するICTの進化とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「はたつん介護士」が「これ本当に特養？ICTが進化しすぎてもうついていけません。」と題した動画を公開した。



動画では、介護現場で導入が進むICT（情報通信技術）をテーマに、介護職員の身体的負担を軽減し、業務を効率化する最新の機器を現役介護士が体験。介護ロボットやインカムがもたらす変化を紹介している。



まず紹介されたのは、移乗サポートロボット「Hug」。ベッドから車椅子、トイレへの移動時に利用者の立ち座りや姿勢保持を助け、介護者の身体的負担を軽減する。実際に介護者役を体験したはたつんは、ほとんど力を入れずに利用者を移動させられることに「これ欲しい！」と驚きの声を上げた。



次に体験したのは、寝たきりの方の移乗に用いられる「電動介助リフト」。スリングシートで利用者の身体を包み込み、電動で吊り上げて車椅子などへ安全に移乗させる福祉用具だ。こちらも介護者として操作したはたつんは、その軽やかな動きに「全然重くない。こんなに楽なのね」と感動した様子を見せた。利用者役の介護職員も、人の手で抱えられるよりも「こっち（リフト）がいい」と話す利用者が多いと明かし、双方にとってメリットがある点を強調した。



最後は、職員間の情報共有を円滑にする「介護インカム」。この機器の特筆すべき点は、単なる連絡ツールにとどまらず、音声入力で介護記録が作成できることだ。利用者の名前と食事量、水分摂取量などを声に出して話すだけで、内容が即座にスマートフォンのアプリに記録される様子を実演。これにははたつんも「時代の進化えぐ」と感嘆した。ケアを実施したその場で記録が完了するため、記録漏れを防ぎ、記録作業にかかる時間を大幅に短縮できるという。



動画で紹介されたICT機器は、介護職員の身体的負担を減らすだけでなく、記録などの間接業務を効率化することで、利用者と直接向き合う時間をより多く確保することにも繋がる。介護の質の向上を目指す上で、ICTの活用が大きな可能性を秘めていることを示した。