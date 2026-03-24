松山ケンイチ、Xアカウントを“リブート”させ話題 やりすぎ行動に鈴木亮平も衝撃「どうかしてるぜあんた！」
俳優・松山ケンイチが24日、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）にちなみ、自身のXを“リブート”させ話題となっている。
【写真】Xアカウントをリブート！鈴木亮平に”なりすました”松山ケンイチ
松山はアカウント名を「鈴木亮平【リ】」とし、アイコンも鈴木亮平の画像に、さらにヘッダーも劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の画像に変更。プロフィール欄には「リブート（なりすまし）アカウントです」と記している。
松山はXで【最終決戦リブートバレるのは誰だアンケート】を実施。そこでも「皆さんこんにちは鈴木亮平です。」と鈴木に“リブート”している。
これには鈴木本人もXを更新し、「いやいや何やってんのマツケン!!!!本気でそれで行くの!? 日曜日まで!?どうかしてるぜあんた！」と思わずツッコんでいる。
ファンからも「面白すぎる」「本当にリブートしているマツケンさんだったのかwww騙されたっ!!!www」「アカウントまでリブートしてて笑った」などの反響が寄せられている。
【写真】Xアカウントをリブート！鈴木亮平に”なりすました”松山ケンイチ
松山はアカウント名を「鈴木亮平【リ】」とし、アイコンも鈴木亮平の画像に、さらにヘッダーも劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の画像に変更。プロフィール欄には「リブート（なりすまし）アカウントです」と記している。
松山はXで【最終決戦リブートバレるのは誰だアンケート】を実施。そこでも「皆さんこんにちは鈴木亮平です。」と鈴木に“リブート”している。
これには鈴木本人もXを更新し、「いやいや何やってんのマツケン!!!!本気でそれで行くの!? 日曜日まで!?どうかしてるぜあんた！」と思わずツッコんでいる。
ファンからも「面白すぎる」「本当にリブートしているマツケンさんだったのかwww騙されたっ!!!www」「アカウントまでリブートしてて笑った」などの反響が寄せられている。