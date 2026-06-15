6月14日に放送されたドラマ『GIFT』（TBS系）最終回の視聴率が、7.6％だったことがわかった（ビデオリサーチ調べ、世帯平均、関東地区、以下同）。全10話での最高視聴率は、4月12日の初回で9.4％。それ以降、一度も10％以上を記録することなく、最終的な平均視聴率は7.6％だった。「『半沢直樹』シリーズをはじめ、大作・話題作が多いTBSの『日曜劇場』で、平均視聴率が10％を切ることは珍しいですね。前作の『リブート』（202