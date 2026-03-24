民放公式テレビ配信サービス「TVer」にて、2026年「春の新ドラマ特集」ページが公開された。

参考：【春ドラマ】2026年4月期ドラマ一覧

本特集ページでは、2026年4月クールの民放各局の新ドラマ予告動画を一挙配信している（順次追加予定）。第1話の放送前に、予告動画で気になるドラマや出演者をチェックし、「お気に入り登録」を呼びかけている。

また、各局の新ドラマ予告を一本にまとめたTVer『春の新ドラマ予告イッキ見動画』も配信中。民放各局で放送される新ドラマの予告動画を曜日ごとに並べており、第1話の放送・配信週ごとにまとめた動画も配信される予定だ。

現在本編または予告動画を配信中、および今後配信予定の番組ラインナップは以下の通り。

TVer「春の新ドラマ特集」ラインナップ月曜日『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（テレ東系）『多すぎる恋と殺人』（日本テレビ系）『犬飼さんは隠れ溺愛上司』（TOKYO MX）『やたらやらしい深見くん』（TOKYO MX）『スモークブルーの雨のち晴れ』（読売テレビ）『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）

火曜日『ぴーすおぶせーふ』（日本テレビ系）『失恋カルタ』（MBS／TBS）『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）『時すでにおスシ!?』（TBS系）

水曜日『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系）『鬼女の棲む家』（中京テレビ）『水曜日、私の夫に抱かれてください』（テレ東系）『サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～』（テレ東系）『ボーダレス～広域移動捜査隊～』（テレビ朝日系）『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系）『LOVED ONE』（フジテレビ系）

木曜日『女の子が抱いちゃダメですか？』（MBS）『よかれと思ってやったのに ～男たちの『失敗学』裁判～』（BS-TBS）『君が死刑になる前に』（読売テレビ・日本テレビ系）『るなしい』（テレ東）『惡の華』（テレ東）『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』（読売テレビ）『あの夜、社長の子供を授かりました』（MBS）『その天才様は偽装彼女に執着する』（CBC）『ネタジョ』（MBS）『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』（テレビ朝日系）『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）

金曜日『孤独のグルメ Season11』（テレ東系）『週末旅の極意3 ～結婚ってしなきゃいけないもの？～』（テレ東系）『刑事、ふりだしに戻る』（テレ東系）『田鎖ブラザーズ』（TBS系）『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）

土曜日『いま、どこにいるの？ 推しにGPSつけてみた』（テレビ朝日系）『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）『大丸愛は選択する』（テレビ朝日系）『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）『時光代理人』（東海テレビ）

日曜日『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）『GIFT』（TBS系）

※上記作品以外も配信予定※配信予定および内容は予告なく変更になる場合あり。配信期間も作品ごとに異なる。

「春の新ドラマ特集」ページ：https://tver.jp/specials/drama26_start4『春の新ドラマ予告イッキ見動画』：https://tver.jp/series/srhjkvhqed

（文＝リアルサウンド編集部）