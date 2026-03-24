『ポケットモンスター(2023)』ABEMAで無料一挙放送決定！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、アニメ「ポケットモンスター」シリーズを毎日無料放送中のアニメ「ポケットモンスター」チャンネルにおいて、現在放送中のTVアニメ『ポケットモンスター(2023)』を３月27日(金)より無料一挙放送する。
アニメ「ポケットモンスター」は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界で、ポケモンたちとの友情や冒険を描く大人気シリーズ。TVアニメは1997年４月に放送を開始し、“ポケモンマスター”を目指す少年・サトシとそのパートナー・ピカチュウの冒険が2023年３月までの約26年間にわたり描かれた。2023年４月からは、少女・リコと少年・ロイが新たな主人公として活躍する新シリーズが放送中。未知の冒険へと踏み出す二人の成長や伝説のポケモンを巡る物語が人気を集めている。
このたび決定した『ポケットモンスター(2023)』の無料一挙放送企画では、成長したリコ、ロイ、ドットに加え、新たな仲間のウルトが登場した「メガボルテージ」編から、リコとロイたちのバトル修行を経てエクスプローラーズとの最終決戦に挑む「ライジングアゲイン」編を３月27日（金）から４月９日（木）にわたり無料一挙放送する。
また、無料一挙放送を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。ABEMA公式X(@ABEMA）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォローし、３月27日（金）からの一挙放送中にXコメント連携もしくは「#アベマでアニポケ」「#アベマキャンペーン」をつけて感想をXで投稿した方から抽選で５名に「声優４名（リコ：鈴木みのり、ロイ：寺崎裕香、ドット：青山吉能、ウルト：藤原夏海）のサイン入りライジングアゲイン編キービジュアルポスター」をプレゼント。
なお、「ABEMA」のアニメ「ポケットモンスター」チャンネルでは、歴代TVアニメ全８シリーズおよび、劇場版長編全24作品、さらに劇場版短編・スピンオフからOVA、ポケモンショートアニメまで関連作品を毎日無料放送中。
(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku
(C)Pokemon
(C)1998-2020 ピカチュウプロジェクト
(C)2024 Pokemon.
(C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
アニメ「ポケットモンスター」は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界で、ポケモンたちとの友情や冒険を描く大人気シリーズ。TVアニメは1997年４月に放送を開始し、“ポケモンマスター”を目指す少年・サトシとそのパートナー・ピカチュウの冒険が2023年３月までの約26年間にわたり描かれた。2023年４月からは、少女・リコと少年・ロイが新たな主人公として活躍する新シリーズが放送中。未知の冒険へと踏み出す二人の成長や伝説のポケモンを巡る物語が人気を集めている。
また、無料一挙放送を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。ABEMA公式X(@ABEMA）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォローし、３月27日（金）からの一挙放送中にXコメント連携もしくは「#アベマでアニポケ」「#アベマキャンペーン」をつけて感想をXで投稿した方から抽選で５名に「声優４名（リコ：鈴木みのり、ロイ：寺崎裕香、ドット：青山吉能、ウルト：藤原夏海）のサイン入りライジングアゲイン編キービジュアルポスター」をプレゼント。
なお、「ABEMA」のアニメ「ポケットモンスター」チャンネルでは、歴代TVアニメ全８シリーズおよび、劇場版長編全24作品、さらに劇場版短編・スピンオフからOVA、ポケモンショートアニメまで関連作品を毎日無料放送中。
(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku
(C)Pokemon
(C)1998-2020 ピカチュウプロジェクト
(C)2024 Pokemon.
(C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.