『地獄先生ぬ〜べ〜』覇鬼役は安元洋貴 次回2話連続1時間SPで第25話あらすじ＆場面カット解禁
テレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第25話「鬼の手の秘密（前編）」あらすじ＆場面カットが公開された。25日の放送回は2話連続1時間スペシャルとなり、覇鬼役は安元洋貴が担当する。
【画像】まさかの玉藻が協力！死にそうなぬ〜べ〜…公開された場面カット
第2クールのラストとなる25日の放送回は、午後11時15分より、2話連続1時間スペシャルでお届け。第25話のエピソードは『鬼の手の秘密（前編）』。「絶命受死日」、それは一生のうちで霊力が最も下がってしまう日。ぬ〜べ〜は鬼の手の制御ができなくなり倒れ、苦しんでいた。このままではぬ〜べ〜は心も体も鬼に支配されてしまう。異変に気づいた玉藻は広たちとともに、鬼を左手に封印した方法を探るべく、ぬ〜べ〜の過去の記憶へダイブする。そこで出会った鬼の真の姿とは。
『地獄先生ぬ〜べ〜』は、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』にて連載された漫画が原作で、鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと「ぬ〜べ〜」が、生徒を守るため妖怪や悪霊など怪奇現象と闘う姿を描いた学園ヒーローアクション作品。
学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーで、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る「ぬ〜べ〜」の勇姿が人気となり、シリーズ累計発行部数2900万部を突破。1996〜97年にかけてテレビアニメが放送され、2014年には主演・丸山隆平（SUPER EIGHT）で実写ドラマ化された。
今回の新作アニメは、1999年発売のOVA『地獄先生ぬ〜べ〜 史上最大の激戦! 絶鬼来襲!!』以来、26年ぶりとなり、物語設定は現代にあわせ変更。第1クールが2025年7月〜9月にかけて放送された。
【画像】まさかの玉藻が協力！死にそうなぬ〜べ〜…公開された場面カット
第2クールのラストとなる25日の放送回は、午後11時15分より、2話連続1時間スペシャルでお届け。第25話のエピソードは『鬼の手の秘密（前編）』。「絶命受死日」、それは一生のうちで霊力が最も下がってしまう日。ぬ〜べ〜は鬼の手の制御ができなくなり倒れ、苦しんでいた。このままではぬ〜べ〜は心も体も鬼に支配されてしまう。異変に気づいた玉藻は広たちとともに、鬼を左手に封印した方法を探るべく、ぬ〜べ〜の過去の記憶へダイブする。そこで出会った鬼の真の姿とは。
学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーで、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る「ぬ〜べ〜」の勇姿が人気となり、シリーズ累計発行部数2900万部を突破。1996〜97年にかけてテレビアニメが放送され、2014年には主演・丸山隆平（SUPER EIGHT）で実写ドラマ化された。
今回の新作アニメは、1999年発売のOVA『地獄先生ぬ〜べ〜 史上最大の激戦! 絶鬼来襲!!』以来、26年ぶりとなり、物語設定は現代にあわせ変更。第1クールが2025年7月〜9月にかけて放送された。
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