きのこの山の「あの家」が分譲開始　最高15万円、500邸限定のバーチャル住宅

チョコスナック「きのこの山」のパッケージに描かれている、のどかな風景とぽつんと建つ「あの家」。誰もが一度は目にしたことがあるであろうあの家に、なんと「住める」ようになる驚きのプロジェクトが始動しました。

株式会社明治は、「きのこの山」のパッケージ内に描かれた「あの家」をバーチャル空間に具現化。「きのたけ不動産」を通じて、2026年3月31日正午より500邸限定で先着順にて分譲販売を開始します。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 「もしも、きのこの山が実在したら？」 遊び心から生まれた企画

1975年の誕生以来、「たけのこの里」との国民的な総選挙や、最近では「ワイヤレスイヤホン」の発売、世界的デザイナー・コシノジュンコ氏とのコラボファッションショーなど、常にユニークな話題を提供してきた「きのこの山」。

今回の前代未聞の分譲プロジェクトは、「もしも、きのこの山が実在したら？」という発想から生まれたものです。

これまで多くの人の想像の中にだけ存在していたパッケージの空想の風景を、現代のテクノロジーを用いてあえて現実世界に持ち出しました。

「不動産販売」という形式をユーモラスに取り入れ、「区画番号」や「間取り」「カードキー」「権利証書」にいたるまで、まるで本当に実在する家であるかのように徹底してディテールを作り込んでいます。「見れば見るほど発見があり、知れば知るほど笑ってしまう」という、明治の本気の遊び心が詰まった企画となっています。

■ 最高15万円 3つのグレードが用意された「あの家」

今回分譲される「あの家」こと「フォレストヒルズ きのこの山」は、全部で3つのグレードが用意されています。

価格は、もっとも手頃な「スーペリア」（限定350戸）が1万円（税込）、「エグゼクティブ」（限定120戸）が5万円（税込）、そして最高級グレードの「スイート」（限定30戸）が15万円（税込）となっています。

単なるデジタルデータにとどまらず、購入者の元には「権利証書（NFT付き）」や、実際にスマートフォンにかざしてバーチャル空間へアクセスするための「専用カードキー」など、本物の不動産さながらの証明書や特典アイテムが届くという徹底したこだわりぶりです。

■ サウナにプール……夢が詰まったバーチャル生活

スマートフォンにカードキーをかざして入室できるバーチャル空間の分譲地では、実際に「きのこの山」の群生エリアを散策できるだけでなく、購入した自宅で驚きの贅沢体験が待っています。

グレードに応じて、プライベートサウナでととのったり、サンセットデッキでくつろいだり、ジャグジーバスやプライベートプールに入ったりして過ごすことが可能。さらに、自分の家に友達を招待して交流できる機能も搭載されており、最高級の「スイート」に至っては部屋を自在にカスタマイズできるワールドクラフト機能まで完備されています。

■ 3月31日より先着順で分譲開始

なお、バーチャル空間上の分譲地の利用期間は2029年3月10日まで。期間を過ぎるとメタバース空間への扉は静かに閉じられますが、手元に届く権利証書やNFTといったデジタル資産、そして「きのこの山に家を持った」という思い出は永遠に残ります。

もちろん本物件は実在する不動産ではないため、登記や建築確認、固定資産税などは一切不要。建ぺい率「ほぼ100％」、容積率「夢と遊び心、最大限」という明治のユーモアが爆発した前代未聞の分譲プロジェクトとなっています。

分譲開始日時は、2026年3月31日の正午からとなっており、500邸限定の先着順で販売されます。購入は「きのたけ不動産」公式ウェブサイトの専用フォームより、カード決済にて申し込むことが可能です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032402.html