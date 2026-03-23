主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月23日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月23日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5939( 2523)
TOPIX先物 6月限 2786( 2102)
日経225ミニ 6月限 5062( 4951)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1010( 518)
TOPIX先物 6月限 440( 320)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 599( 477)
TOPIX先物 6月限 739( 309)
日経225ミニ 6月限 5999( 5999)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2338( 1532)
TOPIX先物 6月限 1710( 908)
日経225ミニ 6月限 4805( 4696)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 937( 0)
TOPIX先物 6月限 2573( 591)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2521( 1533)
9月限 21( 9)
TOPIX先物 6月限 1903( 1169)
日経225ミニ 4月限 8860( 3310)
5月限 154( 54)
6月限 109268( 37388)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1559( 1083)
9月限 11( 7)
日経225ミニ 4月限 4852( 1432)
5月限 223( 173)
6月限 60142( 25888)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2( 2)
日経225ミニ 4月限 825( 825)
5月限 66( 66)
6月限 6938( 6938)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 820( 820)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 4月限 753( 753)
5月限 49( 49)
6月限 31863( 31863)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5939( 2523)
TOPIX先物 6月限 2786( 2102)
日経225ミニ 6月限 5062( 4951)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1010( 518)
TOPIX先物 6月限 440( 320)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 599( 477)
TOPIX先物 6月限 739( 309)
日経225ミニ 6月限 5999( 5999)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2338( 1532)
TOPIX先物 6月限 1710( 908)
日経225ミニ 6月限 4805( 4696)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 937( 0)
TOPIX先物 6月限 2573( 591)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2521( 1533)
9月限 21( 9)
TOPIX先物 6月限 1903( 1169)
日経225ミニ 4月限 8860( 3310)
5月限 154( 54)
6月限 109268( 37388)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1559( 1083)
9月限 11( 7)
日経225ミニ 4月限 4852( 1432)
5月限 223( 173)
6月限 60142( 25888)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2( 2)
日経225ミニ 4月限 825( 825)
5月限 66( 66)
6月限 6938( 6938)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 820( 820)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 4月限 753( 753)
5月限 49( 49)
6月限 31863( 31863)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース