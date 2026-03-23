　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月23日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5939(　　2523)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2786(　　2102)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5062(　　4951)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1010(　　 518)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 440(　　 320)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 599(　　 477)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 739(　　 309)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5999(　　5999)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2338(　　1532)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1710(　　 908)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4805(　　4696)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 937(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2573(　　 591)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2521(　　1533)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　21(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1903(　　1169)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　8860(　　3310)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 154(　　　54)
　　　　　 　 　 6月限　　　109268(　 37388)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1559(　　1083)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　 7)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4852(　　1432)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 223(　　 173)
　　　　　 　 　 6月限　　　 60142(　 25888)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 825(　　 825)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　66(　　　66)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6938(　　6938)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 820(　　 820)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 753(　　 753)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　49(　　　49)
　　　　　 　 　 6月限　　　 31863(　 31863)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース