韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE（ラネージュ）」のSNSが更新。グローバルアンバサダーを務めるBTSのJIN（ジン）が登場する新商品「ネオクッション ザ マット」と「ネオクッション ザ グロウ」の動画が公開された。

【動画】①BTSジンのクール＆キュートさで魅了！最新ムービー ②JINのビジュアルを堪能する“ドアップ”ビハインド ③④2025年のジン×ラネージュ ムービー＆ビハインド

■BTSジンが前髪オンオフで魅せるギャップに悶絶

「月曜日、イケメン攻撃いきます」というコメントとともに投稿された動画では、アップバングにレザージャケットを合わせたブラックコーデのJINが登場。クールな表情で、シルバーカラーのケースのクッションファンデーション「ネオクッション ザ マット」を手にする。

一方、ピンクの「ネオクッション ザ グロウ」を手にしたJINは、前髪を柔らかに下ろしたスタイル。バーガンディーのロングコートを脱ぐと、ピンクのシャツにブラウンのボトムスを合わせた、温かみのある優しい雰囲気を見せる。

動画では、ブラックとピンク、それぞれの魅力をまとったJINが交互に映し出され、最後はピンクコーデのJINがカメラに向かって少し照れたように微笑む姿が印象的だ。

さらに、撮影時の表情にフォーカスした映像も公開。上品さと凛々しさを宿した眼差しや、美しい横顔をはじめ、JINの“ワールドワイドハンサム”な顔立ちを存分に堪能できる内容となっている。

SNSでは「お顔が天才」「前髪なしもありも一度に見られるの至福」「月曜朝のどんより気分が晴れた！美男セラピー最高」「こんな攻撃なら大歓迎」「ロングコート翻してる姿、もっと見たい！」「かっこいいソクジンとかわいいソクジンが同時に来る」「早速買います」など、歓喜の声が相次いでいる。

■BTSジン×ラネージュ 2025年のキャンペーンムービー＆ビハインド動画