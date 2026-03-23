■「紀州のドン・ファン」資産家男性死亡めぐる元妻（30）の控訴審

「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家男性の死亡をめぐり、殺人などの罪に問われたものの、1審で無罪を言い渡された元妻（30）の控訴審。

【写真を見る】【速報】「紀州のドン・ファン」死亡 2審も元妻に「無罪」 大阪高裁が検察側の控訴を棄却

大阪高裁は3月23日の判決で、検察側の控訴を棄却。元妻の無罪が維持された形となりました。

【画像を見る】2審判決を前に… 裁判所に入る須藤被告

「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家・野粼幸助さん（当時77）は、2018年5月に和歌山県田辺市の自宅で、急性覚醒剤中毒により死亡しました。



この死亡をめぐり、元妻の須藤早貴被告（30）が、致死量の覚醒剤を何らかの方法で経口摂取させたとして逮捕・起訴されました。



1審で検察側は、以下の点などを指摘し、“野粼さんの死は殺人事件で、犯人は須藤被告以外にありえない”と訴えました。



▽野粼さんの死亡前に、須藤被告が覚醒剤の密売人と接触し、致死量を超える覚醒剤を注文。実際に覚醒剤のようなものを受け取った点

▽「完全犯罪」「老人 死亡」「覚醒剤 過剰摂取」「覚醒剤 死亡」など、薬物や犯罪、遺産相続をめぐる多くの検索履歴が確認された点

▽死亡当日に野粼さんが覚醒剤を摂取した可能性がある時間帯（約3時間）に、須藤被告が少なくとも8回、1階から野粼さんがいる2階に上がった点



一方で須藤被告は、「私は社長（野粼さん）を殺していませんし、覚醒剤を摂取させたこともありません」として、一貫して無罪を主張しました。

■“疑わしきは罰せず”をつらぬいた1審の判断

2024年12月の判決で和歌山地裁（福島恵子裁判長）は、まず須藤被告と覚醒剤の関連について、被告が密売人に覚醒剤を注文したことは認定し、“野粼さんから購入を頼まれた”とする被告の供述は信用できないとしました。



一方で、密売人から受け取ったものが、本物の覚醒剤ではなく氷砂糖だった可能性があると指摘。



また、一連の検索履歴についても「野粼さん殺害を計画していなければ検索することがありえないようなものとはいえない」としました。



野粼さん死亡当日に、須藤被告が何度も1階と2階を往復した点も、「2階に被告の私物が置いてあったことも事実で、野粼さんの死亡とは無関係な理由で行き来していた可能性も否定できない」などと指摘。



「須藤被告が覚醒剤を摂取させて殺害したのではないかと疑わせる事情はあるが、殺害したと推認するには足りない」と断じました。

■野粼氏の「覚醒剤やってるで」の電話 「冗談と決めつけられない」

そのうえで、野粼さんと覚醒剤との関わりについて「覚醒剤を常用していたとは考えられないが、人脈も行動範囲も広く、経済的な余裕も十分あったため、他者に依頼して覚醒剤を入手することは可能だった」と指摘。



さらに、野粼さんと長年交際関係にあった女性の、“死亡の約3週間前までに野粼さんが「覚醒剤やってるで、へへへ」と電話してきた”という旨の証言について、「覚醒剤摂取で死亡していることからすれば、野粼さんの発言を一概に冗談と決めつけることはできない」と判断。



「野粼さんが自殺以外の目的で覚醒剤を使用し、その際に誤って過剰摂取した可能性がないとは言い切れない」としました。



そして結論として、須藤被告に無罪を言い渡しました。

■控訴審は去年12月に即日結審

1審判決を不服として、検察側は控訴。去年12月の控訴審第1回公判で、検察側は「状況証拠が示す事実を個別的・分断的に評価し、それらが重なり合った際の推認力を過小評価している」として、1審判決の破棄を求めました。



弁護側は「この程度の証拠で有罪とされる社会であってはならないという、市民（1審の裁判員）からのメッセージをないがしろにしてはいけない」と訴え、控訴棄却を求めました。



検察側は新たな証拠調べや証人尋問を請求したものの、大阪高裁（村越一浩裁判長）は請求をすべて却下していました。