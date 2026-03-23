値札シール剥がしにハンドクリーム！？専用液を使わず跡形なく消し去る方法
▶【写真付きで解説】シールのベタベタ残りは「ハンドクリーム」で解決！ツルンと剥がれる快感
日用品についたシールや値札がきれいに剥がせなくて、残ったベタベタにモヤモヤしたことはありませんか？実は、ハンドクリームで簡単にきれいに剥がせます！SNSでも話題になっている、シール剥がしの手順をご紹介します。
■ハンドクリームでスッキリ！食器のシールの剥がし方
【手順】
1、乾いたシール全体に、ハンドクリームをたっぷり塗ります。
ハンドクリームに含まれる油分が、シールの粘着剤を溶かしてくれます。
2、10分位放置します。
3、シールの端から手で剥がしていきます。
ポイント：粘着部分が残る場合は、ハンドクリームを塗り込みながら剥がすときれいに仕上がります。
4、粘着部分がしつこい場合は、ハンドクリームをシールのベタベタした部分に塗り込みながら、指の腹で押し出してみてください。
5、それでもシールがなかなか剥がせない場合は、ハンドクリームを馴染ませたまま、もう数時間放置してください。
ラップを上からかぶせて乾燥を防ぐと、クリームがより深くまで浸透しやすくなります。
6、拭き取り用のキッチンペーパーで拭き取ってください。
7、ハンドクリームが表面に残っているので、台所洗剤で軽く洗って水ですすいで完了です。
■ハンドクリームと合わない素材があるのでご注意を！
ハンドクリームは油分が多くシールの粘着部分を落としやすいですが、紙・革・木などはシミになりやすい素材なので、目立たないところで試してから使用してみてください。
■ハンドクリームが使えない場合にはこんな方法も
■お湯で濡らす
木製のくしの値札を取るときなどは、お湯がシミになりにくいのでおすすめです。
1、ボウルと40℃〜50℃位のお湯を用意してください。
2、お湯にシール部分を10分ほど浸します。
3、お湯に浸したまま、端からゆっくり剥がします。
お湯が熱い場合は火傷に注意し、熱い場合はヘラなどを使ってください。
4、シールの粘着が強い場合は、お湯に浸しながら指の腹で押し出してみてください。乾いた布で拭いて完了です。
■ドライヤーの温風を当てる
ドライヤーの熱でもシールは剥がせます。
今回はプラスチックケースの値札シールを剥がしてみました。
1、ドライヤーの温風をシールの表面に30秒位当てます。
プラスチック製品の場合は変形を防ぐため、ドライヤーは10cm以上離し、様子を見ながら温風を当てましょう。
2、温風を粘着部分に当てたまま、端から剥がしていきます。
3、粘着剤が残った場合は、濡れた布で一方向にすべらせるように拭き取れば完了です。
■まとめ
今まで買った商品の値札や表示シールがうまく剥がせなかった人も多くいると思いますが、ハンドクリームを使うときれいに簡単に剥がせます。
シールの跡がきれいに消えるだけで、そのアイテムへの愛着がぐっと増すものです。そんな小さなスッキリの積み重ねで、日々の暮らしをより心地よくしてみてはいかがでしょうか。
文＝ひろ
夫と息子の3人で暮らすママライター。いかに家事をラクにするか、育児や自分の休息時間確保に奮闘中。家事の最低限ラインを更新しつつも、これだけは譲れない自分基準もあり、「本当に私でもラクになる？ホッとする？」という視点でライフハックをお届けします。