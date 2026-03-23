シール剥がしにはハンドクリーム？専用液なしで気持ちいい仕上がり


▶【写真付きで解説】シールのベタベタ残りは「ハンドクリーム」で解決！ツルンと剥がれる快感

日用品についたシールや値札がきれいに剥がせなくて、残ったベタベタにモヤモヤしたことはありませんか？実は、ハンドクリームで簡単にきれいに剥がせます！SNSでも話題になっている、シール剥がしの手順をご紹介します。

■ハンドクリームでスッキリ！食器のシールの剥がし方

【手順】

準備するものはハンドクリームと拭き取り用のペーパーのみ！（▶︎次へ）


準備するものは、シールを剥がしたいもののほかに、ハンドクリーム、拭き取り用のキッチンペーパー（または布）です。　

ハンドクリームをたっぷりグルグル塗る（▶︎次へ）


1、乾いたシール全体に、ハンドクリームをたっぷり塗ります。

ハンドクリームに含まれる油分が、シールの粘着剤を溶かしてくれます。

10分放置する…（▶︎次へ）


2、10分位放置します。

なじんできたら…（▶︎次へ）


3、シールの端から手で剥がしていきます。

ポイント：粘着部分が残る場合は、ハンドクリームを塗り込みながら剥がすときれいに仕上がります。

端っこから指の腹で押す感じで剥がしていく（▶︎次へ）


4、粘着部分がしつこい場合は、ハンドクリームをシールのベタベタした部分に塗り込みながら、指の腹で押し出してみてください。

粘着部分がしつこい場合は、数時間置いて（▶︎次へ）


5、それでもシールがなかなか剥がせない場合は、ハンドクリームを馴染ませたまま、もう数時間放置してください。

ラップを上からかぶせて乾燥を防ぐと、クリームがより深くまで浸透しやすくなります。

キッチンペーパーまたは布で拭き取る（▶︎次へ）


6、拭き取り用のキッチンペーパーで拭き取ってください。

仕上げは台所用洗剤で洗い、水ですすいで完了！（▶︎次へ）


7、ハンドクリームが表面に残っているので、台所洗剤で軽く洗って水ですすいで完了です。

■ハンドクリームと合わない素材があるのでご注意を！

ハンドクリームは油分が多くシールの粘着部分を落としやすいですが、紙・革・木などはシミになりやすい素材なので、目立たないところで試してから使用してみてください。

■ハンドクリームが使えない場合にはこんな方法も

■お湯で濡らす

木製のくしの値札を取るときなどは、お湯がシミになりにくいのでおすすめです。

木のくしに貼ってある値札は、お湯で試してみた！（▶︎次へ）


1、ボウルと40℃〜50℃位のお湯を用意してください。

40℃〜50℃位のお湯に10分ほど浸す（▶︎次へ）


2、お湯にシール部分を10分ほど浸します。

お湯に浸しながら、端からゆっくり剥がしていき…（▶︎次へ）


3、お湯に浸したまま、端からゆっくり剥がします。

お湯が熱い場合は火傷に注意し、熱い場合はヘラなどを使ってください。

乾いた布で拭き取って完了！（▶︎次へ）


4、シールの粘着が強い場合は、お湯に浸しながら指の腹で押し出してみてください。乾いた布で拭いて完了です。

■ドライヤーの温風を当てる

ドライヤーの熱でもシールは剥がせます。

今回はプラスチックケースの値札シールを剥がしてみました。

ドライヤーの温風でも試してみた！（▶次へ）


1、ドライヤーの温風をシールの表面に30秒位当てます。

プラスチック製品の場合は変形を防ぐため、ドライヤーは10cm以上離し、様子を見ながら温風を当てましょう。

シールの表面にドライヤーの温風を30秒当てたあと、ゆっくり剥がしていく（▶次へ）


2、温風を粘着部分に当てたまま、端から剥がしていきます。

濡れたタオルで、一方向に拭き取って完了！


3、粘着剤が残った場合は、濡れた布で一方向にすべらせるように拭き取れば完了です。

■まとめ

今まで買った商品の値札や表示シールがうまく剥がせなかった人も多くいると思いますが、ハンドクリームを使うときれいに簡単に剥がせます。

シールの跡がきれいに消えるだけで、そのアイテムへの愛着がぐっと増すものです。そんな小さなスッキリの積み重ねで、日々の暮らしをより心地よくしてみてはいかがでしょうか。

文＝ひろ

夫と息子の3人で暮らすママライター。いかに家事をラクにするか、育児や自分の休息時間確保に奮闘中。家事の最低限ラインを更新しつつも、これだけは譲れない自分基準もあり、「本当に私でもラクになる？ホッとする？」という視点でライフハックをお届けします。