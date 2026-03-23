フォークシンガー松山千春（70）が22日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。高市早苗首相の日米首脳会談の立ち振る舞いについて私見を述べた。

高市首相は首脳会談で米トランプ大統領に対し「世界に平和と繁栄をもたらすことができるのは、ドナルドだけ。きょう私はそれを伝えにきた」などと伝えたと各メディアが報じている。

松山は「イラン中東情勢がはっきりしてない中、高市総理がアメリカのトランプ大統領と会談して、多くの政治ジャーナリストも成功したと言ってるんだけど」と前置きした上で「テレビで映してくれたのは最初のちょっとした時間だけど。その後2人でいろいろ話し合ってるわけで」と切り出した。

「そんな中でイラン関係の話とか、中国に関しての話し合いとか語られたんでしょうね。それを参議院の方で、参議院自民党は少数なので、他の野党がどういうふうに質問していうのか、自分にとっても楽しみだと思います」と語った。

さらに「土台お前、高市さんがさぁ、トランプ大統領にさ、『世界の平和とか繁栄だとな、それをできるのはあなたしかいません』みたいなね。『トランプ大統領だけなんです』みたいなな。よくそこまでお世辞が言えるなと。思うぐらい。びっくりしちゃうな。日本はアメリカの属国ではないんだからな。同盟国なんだからな。もうちょっと言い方があるんじゃないかと思ったりなんかするけどな」と優しい口調で語った。

続けて「いざ総理として、大統領と会った時にそういう言葉遣いも必要であったのかなと思ったりなんかするけど」とフォローも入れつつも「俺は聞いていて、よく言うよみたいなな。だってお前、今回イランのことだってアメリカがハメネイ師を殺害してしまってな。それからいろいろ始まった話で」と持論を展開した。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。