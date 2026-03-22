今回紹介するのは、YouTubeに投稿された寝室で繰り広げられた猫ちゃんたちによる珍事。飼い主さんが寝ている間、猫ちゃんたちはそれぞれ面白い動きをしていたようです。動画はYouTubeにて、29,600回以上再生。視聴者からは、たくさんのコメントが寄せられていました。

【動画：ベッドで寝ている間、５匹の猫はどうしているのか撮影→思わず頬が緩む『夜の過ごし方』】

賑やかな猫家族たち

YouTubeチャンネル「《あつし》Channel@猫たちと一緒」に登場したのは、大人しくビビリで甘えん坊なティガーちゃん、好奇心旺盛なロビンちゃん、天然人たらしのニックちゃん、元気いっぱいベルちゃん、短い尻尾がチャームポイントのチップちゃんです。

たくさんの猫ちゃんたちと賑やかな日々を過ごしている飼い主さん。今回、YouTubeに投稿したのは、飼い主さんが寝た後の猫ちゃんたちの様子でした。

賑やかすぎて見どころしかないｗ

動画冒頭、カメラを回しながら早速寝ることにした飼い主さん。寝ている間、猫ちゃんたちがどう過ごしているのかを撮影しようとしたそうです。

飼い主さんが寝た直後、猫ちゃんたちはいきなり夜の運動会を開始。猛スピードで家中を駆け巡り、大騒ぎだったようです。

その後、全員集合ではありませんでしたが、寝ている飼い主さんのまわりに集まり始めた猫ちゃんたち。まるで守るかのように、寝ている飼い主さんの体の上に鎮座していたみたいです。

途中、寝ぼけた飼い主さんによって布団の中に取り込まれたり、寝返りに巻き込まれたりしましたが、それでも猫ちゃんたちにとっては飼い主さんの近くが安心スポット。ベッドからあまり離れず、近くで過ごしていたようです。

なお、寝起きの飼い主さんを待っていたのは、近くで過ごしていたロビンちゃんのゲロ吐きトラブルだった模様。本当に終始、見どころしかありませんね。

てんやわんやな猫たちに視聴者も爆笑

飼い主さんが寝ている間、いろいろ動いていた猫ちゃんたち。その様子を見た視聴者からは、「寝ているあつしさんの上を陣取るロビンとティガー、古参の貫禄ｗｗｗ」「寝てるの邪魔されても潰されてもそばにいたいのねw」「足元で揉みくちゃになってるチップに笑った。潰されてもそこに居続けるという…」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの視聴者が猫ちゃんたちを見て笑いがこみ上げてきたようですね。

YouTubeチャンネル「《あつし》Channel@猫たちと一緒」では、たくさんの猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。猫たちとの生活は見ているだけで元気が出てきそうです。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「《あつし》Channel@猫たちと一緒」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。