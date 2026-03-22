寝起きのチワワさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で150万9000回再生を突破し、「なんだそのおてては！！」「すごく可愛いいいい」「こんな動き初めて見たw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、布団の中で寝ていた小型犬→『おはよう』と布団をめくると…人間の子どものような『寝起き』】

朝、布団をめくってみると…

TikTokアカウント「mzk20240602」の投稿主さんは、『もずく』ちゃんというチワワと暮らしています。毎日もずくちゃんと一緒に寝ているという投稿主さん。この日は、寝起きの瞬間を見たくて布団をめくってみたそうです。

投稿主さんが布団をめくってみると、そこにはもずくちゃんの前足が。まだ熟睡していたもずくちゃんは、前足を前方に伸ばすような体勢だったのでした。

視界が明るくなったため、徐々に目覚めてきたのでしょう。前足を少し折り曲げて、何かを掴んでいるようなポーズを取ったといいます。次の瞬間、もずくちゃんの可愛すぎる動きが…！！

子どもみたいな姿にキュン♡

もずくちゃんは、折り畳んだ前足をぎゅっと胸元に引き寄せ、らっこのような体勢に。そのままわなわなと体を震わせ、ピーン！と背筋を伸ばしたといいます。

夢うつつな中、ひとまず体を伸ばしたかったのかもしれません。人間の子どものようなあどけない「伸び」に、思わず頬が緩みます…♡

前足をまっすぐに伸ばしたまま固まってしまったもずくちゃん。伸びが終わったら起きると思いきや、しばらく目を開けることはなかったそうです(笑)可愛い寝起きを毎朝見られる投稿主さんのことが、羨ましくなってしまいますね！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「寝ぼけてるの可愛いwww」「この空間に潜り込みたい」「まるで天使のよう…」など沢山の反響がありました。

犬生1周目なもずくちゃん！？

別の日には、もずくちゃんが活動しているときの様子も紹介されました。この日のおもちゃは、トイレットペーパーの芯。もずくちゃんは、上半身をペタリと床に付け、トイレットペーパーに狙いを定めていたといいます。

トイレットペーパーを敵とみなしたもずくちゃんは、大きく前足を上げて攻撃しようとしたそう。しかし、急に前足の状態が気になってしまったのか、上げたままの前足を凝視し始めたのだとか！

「え…前足って、こんなに上がるの…？」なんて戸惑っているのかも…？犬生1周目感あふれるもずくちゃんなのでした♡

TikTokアカウント「mzk20240602」には、もずくちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mzk20240602」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。