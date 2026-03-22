中川敦瑛のミドル弾などで3発快勝の柏が4試合ぶり勝ち点3、水戸は昇格後初の連勝ならず
[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節 柏 3-0 水戸 三協F柏]
22日、三協フロンテア柏スタジアムでJ1百年構想リーグ EAST第8節が開催され、柏レイソルと水戸ホーリーホックが対戦した。MF中川敦瑛のゴールで先制した柏は、オウンゴールで追加点。終盤にもMF瀬川祐輔が加点し、3-0で水戸を下した。
18日の浦和戦をPK戦勝利で飾った9位・柏(勝ち点5)。中3日の今節は、先発を1選手入れ替えて、DF山之内佑成を3バックの右CBで採用。浦和戦に途中出場してプロデビューを飾ったMF島野怜はこの試合でもベンチからのスタートとなっている。
前節に横浜FMを1-0で下し、昇格後に初めて勝ち点3を手にした水戸。同じく中3日で戦う状況で、スタメン4選手を交代させ、FW五木田季晋、MF山本隼大、MF山崎希一、DF飯田貴敬が先発に。山崎は今季初、五木田は開幕節以来の先発となった。[スタメン&布陣]
パスで崩していきたい柏に対して、ハイプレスと自陣でのブロックをしいた守備で対応する水戸が、最初にチャンスをつくった。11分、自陣でのパス回しからDF板倉健太が左サイドのスペースへ大きく蹴り出す。MF山本隼大がDF久保藤次郎を縦にかわして低いクロスを入れると、中央に3選手がつめるも、シュートまで至ることはできなかった。
ボール支配率を高めて機を伺う柏は、前半15分、左CKでショートコーナーを選択して中央の中川までパスを送ると、ミドルレンジからチーム最初のシュートを狙う。右足から放たれたシュートはゴール右上に向かうと、クロスバー、ゴールポストに当たってピッチに戻ってくる。そのまま試合は続いたが、VARオンリーレビューの結果ゴールが認められ、柏がスコアを動かした。
先手をとった後もボール保持を高めていく柏は、31分、FW山内日向汰が相手の背後に出したパスに久保が走り込みニアサイドのFW細谷真大へクロスを送ると、MF大崎航詩の足に当たってゴールに吸い込まれた。
柏は前半35分、山之内が久保からのリターンで右サイドの深い位置から中央に折り返す。細谷がボールをおさめると、PA内の久保へ。久保はダイレクトで右足を振り抜くも、GK西川幸之介の好守に阻まれてしまった。
ハーフタイムに両チームとも選手交代を行い、柏はMF原川力から島野、水戸は五木田、山本、山崎からFW渡邉新太、MF鳥海芳樹、MF仙波大志へと変更。さらに柏は10分に細谷と山内に代えて、FW垣田裕暉と瀬川を投入する。
後半は互いにチャンスを欠く時間が続くと、37分、小泉のスルーパスから久保がポケットに侵入、折り返しを瀬川が合わせるも水戸守備陣にブロックされてしまう。それでも、クリアボールを柏が回収して攻撃を続けると、小泉のクロスを瀬川がボレーシュートで合わせてゴールネットを揺らし、リードを3点に広げた。
終盤には小泉のスルーパスから垣田が決定的なシュートを放つもGK西川さんのセーブにあう。その後、久保も決定機を迎えたが決め切ることができず、3-0のまま試合は終了。柏が今季初めて2試合連続で勝ち点を獲得した。敗れた水戸は3試合ぶりに勝ち点を落とした。
(取材・文 奥山典幸)
22日、三協フロンテア柏スタジアムでJ1百年構想リーグ EAST第8節が開催され、柏レイソルと水戸ホーリーホックが対戦した。MF中川敦瑛のゴールで先制した柏は、オウンゴールで追加点。終盤にもMF瀬川祐輔が加点し、3-0で水戸を下した。
18日の浦和戦をPK戦勝利で飾った9位・柏(勝ち点5)。中3日の今節は、先発を1選手入れ替えて、DF山之内佑成を3バックの右CBで採用。浦和戦に途中出場してプロデビューを飾ったMF島野怜はこの試合でもベンチからのスタートとなっている。
パスで崩していきたい柏に対して、ハイプレスと自陣でのブロックをしいた守備で対応する水戸が、最初にチャンスをつくった。11分、自陣でのパス回しからDF板倉健太が左サイドのスペースへ大きく蹴り出す。MF山本隼大がDF久保藤次郎を縦にかわして低いクロスを入れると、中央に3選手がつめるも、シュートまで至ることはできなかった。
ボール支配率を高めて機を伺う柏は、前半15分、左CKでショートコーナーを選択して中央の中川までパスを送ると、ミドルレンジからチーム最初のシュートを狙う。右足から放たれたシュートはゴール右上に向かうと、クロスバー、ゴールポストに当たってピッチに戻ってくる。そのまま試合は続いたが、VARオンリーレビューの結果ゴールが認められ、柏がスコアを動かした。
先手をとった後もボール保持を高めていく柏は、31分、FW山内日向汰が相手の背後に出したパスに久保が走り込みニアサイドのFW細谷真大へクロスを送ると、MF大崎航詩の足に当たってゴールに吸い込まれた。
柏は前半35分、山之内が久保からのリターンで右サイドの深い位置から中央に折り返す。細谷がボールをおさめると、PA内の久保へ。久保はダイレクトで右足を振り抜くも、GK西川幸之介の好守に阻まれてしまった。
ハーフタイムに両チームとも選手交代を行い、柏はMF原川力から島野、水戸は五木田、山本、山崎からFW渡邉新太、MF鳥海芳樹、MF仙波大志へと変更。さらに柏は10分に細谷と山内に代えて、FW垣田裕暉と瀬川を投入する。
後半は互いにチャンスを欠く時間が続くと、37分、小泉のスルーパスから久保がポケットに侵入、折り返しを瀬川が合わせるも水戸守備陣にブロックされてしまう。それでも、クリアボールを柏が回収して攻撃を続けると、小泉のクロスを瀬川がボレーシュートで合わせてゴールネットを揺らし、リードを3点に広げた。
終盤には小泉のスルーパスから垣田が決定的なシュートを放つもGK西川さんのセーブにあう。その後、久保も決定機を迎えたが決め切ることができず、3-0のまま試合は終了。柏が今季初めて2試合連続で勝ち点を獲得した。敗れた水戸は3試合ぶりに勝ち点を落とした。
(取材・文 奥山典幸)