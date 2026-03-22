YouTuber華金カップル・りこ、第1子妊娠を発表「一日一日大切に過ごしていきたい」ふっくらお腹も披露
【モデルプレス＝2026/03/22】SNS上で話題を集めるYouTuber・華金カップル（たつや・りこ）が3月21日、自身のInstagramを更新。第1子を妊娠したことを報告した。
【写真】華金カップル、ふっくらお腹にキス
同アカウントでは、りこは「このたび、新しい命を授かりました」と報告し、「この数ヶ月は、すでに初めてのことばかりで戸惑うこともありましたが、たつやとふたりで力を合わせながら、一日一日を大切に過ごしています」と投稿。「母子ともにとても元気に過ごしていて、いつも見守ってくれているみんなに、このタイミングでご報告させていただきました」と明かし「これからも自分たちらしく、楽しみながら、一日一日大切に過ごしていきたいと思っているので、あたたかく見守っていただけると、とてもうれしいです」と結んでいる。投稿ではたつやがりこのふっくらしたお腹にキスする様子も披露している。
2人は、2020年6月に「華金カップル」としてYouTubeやInstagramなどSNSを開設し、仲睦まじい姿を公開。すると投稿開始するやいなや、当時商社マンと受付嬢と公表していた2人が放つ、泣けてくるほどの眩しいラブラブ動画に注目の声が集まり一躍話題に。
2023年4月5日には、入籍したことを発表。夫婦になってもカップル時代同様、ゆるい雰囲気ながらもリアルな2人の日常が垣間見える動画を更新しており、カップルYouTuberの中でも唯一無二の存在感を発揮している。（modelpress編集部）
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【写真】華金カップル、ふっくらお腹にキス
◆華金カップル・りこ、第1子妊娠
同アカウントでは、りこは「このたび、新しい命を授かりました」と報告し、「この数ヶ月は、すでに初めてのことばかりで戸惑うこともありましたが、たつやとふたりで力を合わせながら、一日一日を大切に過ごしています」と投稿。「母子ともにとても元気に過ごしていて、いつも見守ってくれているみんなに、このタイミングでご報告させていただきました」と明かし「これからも自分たちらしく、楽しみながら、一日一日大切に過ごしていきたいと思っているので、あたたかく見守っていただけると、とてもうれしいです」と結んでいる。投稿ではたつやがりこのふっくらしたお腹にキスする様子も披露している。
◆入籍で話題の華金カップル、“商社マンと受付嬢”で羨望の的
2人は、2020年6月に「華金カップル」としてYouTubeやInstagramなどSNSを開設し、仲睦まじい姿を公開。すると投稿開始するやいなや、当時商社マンと受付嬢と公表していた2人が放つ、泣けてくるほどの眩しいラブラブ動画に注目の声が集まり一躍話題に。
2023年4月5日には、入籍したことを発表。夫婦になってもカップル時代同様、ゆるい雰囲気ながらもリアルな2人の日常が垣間見える動画を更新しており、カップルYouTuberの中でも唯一無二の存在感を発揮している。（modelpress編集部）
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