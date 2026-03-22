4年ぶり「徹子の部屋」出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が20日、テレビ朝日系「徹子の部屋 特別編」に出演した。金が決まった瞬間について振り返ると、視聴者に感動が広がった。

個人戦のショートプログラム（SP）でミスが出て5位と出遅れた。しかし、フリーで逆襲。最終滑走のドイツ・ペアの得点が出ると金メダルが決まったが、キスアンドクライの隣のシートに座っていた2人は、なぜか大喜びしなかった。

木原は三浦と抱き合いながら「優勝なんだよね」と確認しあっていたという。その上で「ただ、横にドイツのペアもいらっしゃったので、横で大きな声で喜べないですし。ペアスケーターはみんなスケートファミリー。努力をみんなわかっているので。横で大きな声では…」と大騒ぎしなかった理由を明かしていた。

りくりゅうの振る舞いには視聴者も感動。Xには「大喜びしなかったのはドイツペアの事を考えたからと 人間性も素晴らしすぎる」「横のドイツの選手に配慮して金メダル確定の瞬間喜びの声を抑えてたりくりゅう素敵すぎる」「ドイツペアに気遣ってあまり大きく喜ばないのも素晴らしい！！」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）