アリーナ水着新作♡体型カバーも叶う大人のフィットネススタイル
水と向き合う時間を、もっと心地よく、自分らしく。アリーナから新たに登場した「ARENAESSENCE」は、素材・着心地・シルエットにこだわった女性向け水着コレクション。フィットネスシーンはもちろん、リラックスしたひとときにも寄り添うデザインで、日常に自然と溶け込みます。機能性と美しさを兼ね備えた一着で、心地よい時間を楽しんでみて♡
やさしく包む快適シルエット
身体のラインを拾いすぎない設計で、自然体の美しさを引き出すデザインが魅力。
フィットネスセパレート（Yバック）
メーカー希望小売価格：15,400円(税込)
サイズ：S～O（カラー：3色）
ふんわりとしたボトムスが腰回りや太ももをカバーし、トップスは柔らかなリブ素材で肌にやさしくフィット。
スナップボタン仕様で水中でもめくれにくく、安心感のある着心地です。
アリーナ水着新作♡体型カバーも叶う大人のフィットネススタイル
気になる部分をさりげなくカバー
フィットネスセパレート（半袖）
メーカー希望小売価格：16,500円(税込)
サイズ：S～O（カラー：3色）
二の腕や脇周りを包み込む半袖タイプで安心感のある着用感。
ボートネックデザインが首元をすっきり見せ、女性らしい印象に仕上げてくれます。
フィットネスセパレート（ダブルストラップ）
メーカー希望小売価格：14,300円(税込)
サイズ：S～O（カラー：3色）
ダブルストラップで肩への負担を軽減し、ハイウエスト設計でお腹まわりもカバー。動きやすさと美しさを両立した一着です。
※効果や着用感には個人差があります。
日常にもなじむ上質デザイン
シンプルで洗練されたカラーとデザインは、プールだけでなく日常の延長として取り入れやすいのがポイント。上下セパレートで着脱しやすく、まるで洋服のような感覚で着られるのも魅力です。
デサント公式通販「DESCENTESTOREオンライン」や直営店などで展開され、ライフスタイルに寄り添う新しい水着として注目されています。
自分らしく過ごす水辺時間♡
アリーナの新コレクションは、機能性だけでなく“自分らしさ”を大切にしたい大人女性にぴったり。気になる部分をカバーしながら、美しいシルエットも叶えてくれるのが嬉しいポイントです♡水辺での時間をもっと心地よく、もっと自由に楽しむために、新しい一着を取り入れてみてはいかがでしょうか。