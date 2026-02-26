水と向き合う時間を、もっと心地よく、自分らしく。アリーナから新たに登場した「ARENAESSENCE」は、素材・着心地・シルエットにこだわった女性向け水着コレクション。フィットネスシーンはもちろん、リラックスしたひとときにも寄り添うデザインで、日常に自然と溶け込みます。機能性と美しさを兼ね備えた一着で、心地よい時間を楽しんでみて♡

やさしく包む快適シルエット

身体のラインを拾いすぎない設計で、自然体の美しさを引き出すデザインが魅力。

フィットネスセパレート（Yバック）

メーカー希望小売価格：15,400円(税込)

サイズ：S～O（カラー：3色）





ふんわりとしたボトムスが腰回りや太ももをカバーし、トップスは柔らかなリブ素材で肌にやさしくフィット。

スナップボタン仕様で水中でもめくれにくく、安心感のある着心地です。

アリーナ水着新作♡体型カバーも叶う大人のフィットネススタイル

気になる部分をさりげなくカバー

フィットネスセパレート（半袖）

メーカー希望小売価格：16,500円(税込)

サイズ：S～O（カラー：3色）

二の腕や脇周りを包み込む半袖タイプで安心感のある着用感。

ボートネックデザインが首元をすっきり見せ、女性らしい印象に仕上げてくれます。

フィットネスセパレート（ダブルストラップ）

メーカー希望小売価格：14,300円(税込)

サイズ：S～O（カラー：3色）

ダブルストラップで肩への負担を軽減し、ハイウエスト設計でお腹まわりもカバー。動きやすさと美しさを両立した一着です。

※効果や着用感には個人差があります。

日常にもなじむ上質デザイン

シンプルで洗練されたカラーとデザインは、プールだけでなく日常の延長として取り入れやすいのがポイント。上下セパレートで着脱しやすく、まるで洋服のような感覚で着られるのも魅力です。

デサント公式通販「DESCENTESTOREオンライン」や直営店などで展開され、ライフスタイルに寄り添う新しい水着として注目されています。

自分らしく過ごす水辺時間♡

アリーナの新コレクションは、機能性だけでなく“自分らしさ”を大切にしたい大人女性にぴったり。気になる部分をカバーしながら、美しいシルエットも叶えてくれるのが嬉しいポイントです♡水辺での時間をもっと心地よく、もっと自由に楽しむために、新しい一着を取り入れてみてはいかがでしょうか。