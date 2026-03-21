Te chichi×ミッキーマウス♡レトロ可愛いTシャツコレクション登場

大人フェミニンなスタイルで人気のTe chichiから、心ときめくディズニーコレクションが登場♡クラシカルなミッキーマウスを主役にしたTシャツは、どこか懐かしくも新鮮な魅力が詰まったアイテム。カジュアルなのに品よく着こなせる、今の気分にぴったりの一枚です。春のデイリーコーデにさりげない遊び心をプラスしてみませんか♪

レトロ可愛いデザインに注目

©Disney

今回のコレクションは、ヴィンテージポスターやモータースポーツから着想を得たデザインが特徴。クラシカルなミッキーマウスをベースに、どこか懐かしさを感じるレトロな雰囲気に仕上げられています。

「アーバンフェミニティ」をキーワードに、カジュアルながらも大人の女性に似合う上品さを兼ね備えているのが魅力です。

Cath Kidston×KNT365限定トート登場♡ZOZOTOWNで復刻デザイン発売

着回し力抜群の2型展開

【Disney】MICKEY/フロントプリントTシャツ



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価格：4,400円（税込）

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レーシングポスター風のグラフィックとミッキーマウスを組み合わせた、ヴィンテージライクなデザイン。1枚で主役になる存在感があり、シンプルなボトムと合わせるだけでおしゃれに決まります。

カラー：オフ/チャコール/ブラック

【Disney】MICKEY/ロゴプリントTシャツ



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価格：4,400円（税込）

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モータースポーツをイメージしたロゴやナンバリングがポイント。シンプルながらもアクセントが効いており、ジャケットやカーディガンのインナーとしても活躍します。

カラー：オフ/チャコール

発売日：2026年3月27日（金）発売

※CAN ONLINEでは3月17日（火）12時より販売

販売場所：全国の各ブランド取扱い店舗※アウトレット店除く／「CAN ONLINE SHOP」／ZOZOTOWN／楽天ファッション

大人の遊び心を楽しんで♡

レトロなミッキーマウスが魅力のTe chichiの新作Tシャツは、シンプルなコーデに取り入れるだけで一気にこなれた印象に♡カジュアルすぎず、女性らしさもキープできる絶妙なデザインが嬉しいポイントです。

春のおしゃれをアップデートする一枚として、ぜひチェックしてみてくださいね♪