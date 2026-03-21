＜受け入れない夫＞妻が生理でダウンしているとあからさまに不機嫌に。理解してくれずうんざり…
生理のツラさは女性同士でもわかち合うのは難しいこともありますよね。それが異性である旦那なら、理解してもらえないことも多々あるでしょう。今回はそのような生理にまつわる旦那さんとのトラブルについてです。
『生理で具合が悪くて横になっていると旦那が不機嫌になります』
もうこの一文だけで、投稿者さんの旦那さんにイラッとしませんか？ 女性特有のものであるため男性である旦那さんに完全に理解しろとは言えませんが、それでもこれはないですよね。どうしようもない体調の悪さを理解してくれない旦那さん、みなさんはどう思いますか？
『私は生理が重くて、はじまると半日程度は横にならなければならないほどのダルさ・眠気・腰痛・腹痛に襲われます。痛みは薬でごまかせますが、眠気とだるさはどうにもならずたまらず横になるしかありません』
起き上がれないほどのダルさや眠気。ひどいときは横になっていてもしんどいケースもありますよね。まさに“どうしようもない”状態。しかしそれを見た旦那さんは明らかに不機嫌になるのだそう。意味不明です。
『ご飯も私がなんとかして作ろうとはしますが、レトルトやカップ麺で済ませてほしいと伝えないと意地でも用意しません。子どもにも食べさせようとしないくらいです。イライラしているのかドスドス歩くし、部屋のドアも大きな音をたてて強めに閉められます』
妻が生理でダウンしているとあからさまに不機嫌になる旦那さん。子どもじみた態度は目に余りますね。わざとドスドスと音を立てて歩いたり、ドアを乱暴に開閉したり……。そのせいで投稿者さんは、生理がはじまると身体も気持ちも疲れきってしまうのだそう。気の毒でなりません。しかもこの状況、なんとか理解してもらおうと10年以上訴えかけ続けているのに旦那さんの態度は1ミリも変わらないのだそう。あきれて、開いた口が塞がりません。
生理を理解しない旦那が世間一般からどれだけずれているか！
『おかしいわ、そんな旦那』
『その旦那、腹立つ』
いろいろと言いたいことが山程ありそうなママたち。そりゃそうです。もう投稿者さんのことが他人とは思えないほど、旦那さんの言動に腹が立って仕方ありませんよね。投稿者さんも10年以上よく説得を試み、旦那さんの心無い言動に絶え続けていますね……。そこまでガマンしなくてもいいのではないでしょうか。
『旦那が体調不良になったら、放置してドアも強めに閉めてやったらいいよ。当然ご飯も言われるまで作らない。言われても作らない』
『その旦那、きっとこの先も変わらない気がする。それなら、旦那が体調不良のときに同じことをやりかえしてみよう。その上で話し合う。それでダメなら、旦那が体調不良になるたびに塩対応でオケ』
激おこなママたちからは、続々と旦那さんへの反撃が寄せられました。旦那さんはあまり体調を崩さないのかもしれませんが、万が一体調を崩すことがあれば、そのときが絶好の反撃チャンス。旦那さんと同じ土俵に立つことになりますが、それだけママたちは怒っているということです。
旦那と話し合ったことがない！？生理の話題も話していいんだよ
『話し合う』
どうしようもなくダウンしていることを伝えはしているものの、旦那さんと「話し合い」はしたことがなかったと話す投稿者さん。たしかに一度、場を設けて2人でしっかりと話し合うことは必要かもしれません。旦那さんの方も、どうしたらいいかわからず不機嫌になっている可能性もあります。それはそれで大の大人がどうなのよ……と思うかもしれませんが。きちんと話し合い、両者の意見交換をすることで今後の夫婦関係の改善に向け、うまく動き出せるのではないでしょうか。
『旦那さんと話すなら、元気なときに冷静にね』
ママたちからは、話し合いに挑むときのメンタルに関するアドバイスまで登場。生理前や生理でダウンしているときは言語道断。話し合いをするのであれば、元気が出ないときやイライラしている日は極力避けるようにしましょう。とにかく落ち着いて冷静に話し合いをしなければ、何の解決にもなりません。
改善が見えないからイラつくのかも。病院も悪くないよ
『根本解決じゃなくて申し訳ないのだけど、婦人科へ行ってみるのはどうかな？』
『一度婦人科を受診して体質改善を地道にしつつ、不調に関するパンフレットがあれば貰い、それを見せながら説明しないと納得してくれないと思います』
旦那さんの理解を得るための解決を模索するだけでなく、投稿者さん自身の不調を改善するためのアドバイスも寄せられました。投稿者さんは生理のツラさでの受診経験がなかったので、ママたちのアドバイスを受け受診しようと決意していました。たかが生理で……と、思われがちですが、日常生活に少しでも支障が出ているのであれば、一度婦人科を受診してみませんか？
『夫婦一緒に病院へ行って、先生から説明してもらうとかは？ そういう男は権威に弱いよ』
妻の言葉では信用ならない。悲しいですがそのような反応・言葉を投げかける男性がいることは事実です。それならば、専門家に説明を丸投げしてしまってもいいかもしれません。ただ、婦人科に旦那さんを連れて行くことは少々ハードルが高いかも……。最悪の場合、電話での説明ができないか、相談してもよさそうです。現状を正直に婦人科の先生に話して、旦那に説明してほしいと言ってみましょう。
毎月、何年も続くことだから少しでも解決させたい
人によって周期や規則は異なりますが、一般的に生理は毎月のようにやってきて、何年も継続されていきますよね。つまり毎月夫婦だけでなく家庭が不穏になっている状態。これはお子さんの教育上もあまりよくありませんよね。だからこそ、少しでいいので状況を改善できるよう頑張ってみてください。ママたちのアドバイスを元に、できることを模索してみてはいかがでしょう。頑張って！
編集・荻野実紀子 イラスト・加藤みちか