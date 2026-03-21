「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、佐村さんの新著『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、書籍の一部を掲載する。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

赤ペン先生は、空欄だったとしてもほめる

勉強でもスポーツでも習い事でも、一生懸命取り組んでいるわが子の可能性をもっと広げたいと願うあまり、「こうすればもっとよくなるのに！」という部分にばかり意識が集中してしまい、がんばった部分が見えなくなっている……。

そんな経験はありませんか。

「最近、あまりほめていないかも」と思ったら、まずは子どもががんばっている姿を観察して、気づいたことをどんどん伝えていきましょう。

「今日もピアノの練習がんばったね」「長い文章を一生懸命読めたね」――取り組みそのものを一つひとつていねいに認めることが、子どもたちの自己肯定感を育む土台になります。

赤ペン先生として日々目にしている子どもたちの答案の中には、ほとんど空欄のままで送られてくるものも少なくありません。でも、それだってすごいことなのです。

学校の宿題のように「出さなきゃならない」ものではないのに、忘れずに赤ペンを送ってきてくれた。それだけでも、その子の前向きな意欲を感じて胸が熱くなります。

だから私は、「今月もちゃんと提出できたね」「最後まで問題を読んで考えようとした跡があるよ、がんばったね」といったメッセージで、「がんばり」そのものをほめてあげたいと思っています。

考えが浅い親は「がんばろう」と声をかけてしまう

ここで注意したいのが「がんばろう」という言葉。「がんばろう」と「がんばったね」は、似ているようでまったく違います。

子どもがテストで思うような点数を取れなかったときなど、励ますつもりで「次こそはがんばろう」と声をかけてはいませんか？

子どもとしては自分なりにがんばっていたのに、「がんばろう」と言われてしまうと、「今回はがんばっていなかったと思われているんだ」と感じてガッカリしてしまうかもしれません。

どうか、一時的な結果で評価するのではなく、子どもたちの普段のがんばりを観察し、受け入れてあげてください。努力したことはちゃんと認めてくれる、自分のことをよく見てわかってくれている……そんな安心感や信頼感を周りの大人に対して抱くほど、子どもたちのやる気も高まっていくからです。

ひとつ、忘れられない思い出があります。

私が担当していた会員で、毎回ていねいに赤ペンに取り組んでくれていた子どもがいました。そのがんばりに花まるやメッセージで応えていたところ、答案のおたよりコーナーにお気に入りのシールを貼ってくれたり、「赤ペン先生大大大好き！」「勉強、超楽しい！」と書いてくれるようになったりと、とてもいい信頼関係が築けていたのです。

ところがあるとき、私がやむをえない事情でお休みをとった間に、その子からの答案が届き、代わりの先生が対応したことがありました。すると次の答案に「このまえ、なんでさむら先生じゃなかったの？ やる気なくした〜」と書き込みがあったのです。

頭ではわかっていたものの、子どもたちにとっては「ずっと見守り続けてくれている存在」が大切なのだと痛感した出来事でした。

子どもたちは、勉強ができるようになりたいという以上に、自分を見守ってくれている人に認めてほしい、喜んでほしいという思いで勉強をがんばっています。その思いをしっかり受け止めてあげてください。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）