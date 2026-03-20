さぁ春休み！「どこへ行こうか」と迷っている方に

皆さん、「いよいよ春休み」という方も多いのではないのでしょうか？「これから新生活」という方は、ワクワクが止まらない、、、かも知れない時期ですね。

【画像を見る】これが「武内食堂のかしわバター丼」「強烈な豚骨臭！中華そば一久のラーメン」だ！

そんな春休みにお出かけを考えている、しかし「何処に出かけようか...」と迷っている皆さん！今日はとっておきの「B級グルメ旅」の理想的なコースをお教えいたします。

RSK山陽放送では、『地元アナウンサー推し！中国＆四国・行きたい！食べたい！たまらんグルメランキング』班という、中国・四国エリアの放送局をも巻き込んだ謎の組織が、期間限定で立ち上がりました。



まるで特番のタイトルかのような、いかにもあす（21日）午後あたりに中国・四国地方で特別番組が放送されそうな雰囲気が醸し出されていますが、、、エリア内外の方々に、ぜひ知っていただきたい情報満載でお届けします。



【第1回】君は「大阪屋のホルモンうどん」「むすびのむさしの元気うどん」を知っているか

【第2回】君は「武内食堂のかしわバター丼」「強烈な豚骨臭！中華そば一久のラーメン」を知っているか

【第3回】君は「焼豚玉子飯」「白い焼きそば」「モサエビ丼」を知っているか

「うどん県」にある「うどんじゃない！」名物とは？

香川と言えば、なんと言っても「うどん」です。筆者もRSK山陽放送四国支社で務めていたときは、「寝ても、覚めてもうどん」。。。安いし旨いしお腹一杯！と言うことありませんでした。



そんな「うどん県」香川県に、意表を突くグルメがあるのをご存じでしょうか？それが「かしわバター丼」です。【画像①】は高松市錦町にある武内食堂の「かしわバター丼」です。

鶏肉を、大量のバターとニンニク、醤油、胡椒で炒め上げ、ご飯に乗せた背徳感たっぷりのこの一杯。あっさりとした「うどん」と真逆の存在感を放つ「かしわバター丼」は、油に飢えた時にぜひかきこみたい一品。



筆者は、今でも快速マリンライナーで岡山から瀬戸大橋を渡って食べに行くほどです。

「強烈臭」なラーメンがエヴァの街に！

お次は山口県です。『エヴァンゲリオン』シリーズの庵野秀明氏の出身地、宇部市です。



市内には「ロンギヌスの槍」や「初号機の手」などエヴァの世界であふれていますが、その宇部で注目したいのは、強烈な豚骨臭が特徴の「ラーメン」です【画像②】。

【画像②】は中華そば一久のラーメン。写真を見るだけでは匂いは分かりませんが、おそらく『地元アナウンサー推し！中国＆四国・行きたい！食べたい！たまらんグルメランキング』班のアナウンサーの方が、ナイスリアクションをされていることでしょう。



ちなみに、山口県外からの訪問者はその匂いに驚くそうですが、宇部市民にとってはこの“くさうま”な濃厚スープと柔らかい麺の組み合わせこそが、日々の活力源となっているのだそうです。

この春は 「食」を通じて地域を再発見しよう！

『地元アナウンサー推し！中国＆四国・行きたい！食べたい！たまらんグルメランキング』班は、、、



「ソウルフードとは、単なるB級グルメではない。そこには、地元の人々が何を大切にし、どう生きてきたかが丼や皿の上に凝縮されている」



「情報が溢れる現代だからこそ、現地の空気を吸い、地元民に混ざってその土地の味を共有することの価値は高まっている」



と力説します。この春、この記事をもとに、中四国の奥深い魅力を探しに出かけてみるのもいいかもしれませんね。。そこには、まだ見ぬ日本の原風景と、極上の味わいが待っているかも知れません。



【第1回】君は「大阪屋のホルモンうどん」「むすびのむさしの元気うどん」を知っているか

【第2回】君は「武内食堂のかしわバター丼」「強烈な豚骨臭！中華そば一久のラーメン」を知っているか

【第3回】君は「焼豚玉子飯」「白い焼きそば」「モサエビ丼」を知っているか