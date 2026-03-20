プロレスラーとして人気団体・スターダムで活動を再開したフワちゃんが２０日、ＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・後５時）に出演。活動再開後初めてとなる地上波に生放送で復帰した。

オープニングでＭＣの垣花正アナウンサーから紹介されると「お久しぶりです。プロレスラーになったフワちゃんです」とあいさつ。垣花アナに「立っていただくとわかりますが、プロレスのコスチュームです」と紹介されると、プロレスのコスチュームの上にＴシャツを着ている全身を披露した。

垣花アナの隣に座るミッツ・マングローブに「さすがにまだミッツ・マングローブは倒せないけど」と話し、ミッツから「きれいになったね」とほめられると、「今日はカラコンとつけま（つけまつげ）付けてきた。うれしすぎる。いつも来てたスタジオだから」とうれしそうに話した。

フワちゃんは１３日に自身のＸ（旧ツイッター）で「来週金曜の５時に夢中出ます」と報告。「ご意見番からのするどい意見にも、しっかり受け身をとって頑張ります」とつづっていた。

ＹｏｕＴｕｂｅｒやタレントとして活躍していたフワちゃんは、お笑いタレント・やす子にＳＮＳで不適切な投稿を行い、２４年８月１１日に芸能活動を休止。昨年１２月２９日にプロレスラーとして“再デビュー”という形で「ＳＴＡＲＤＯＭ ＤＲＥＡＭ ＱＵＥＥＮＤＯＭ ２０２５」に出場。今年に入ってからはＹｏｕＴｕｂｅを配信するなど、活動を本格化している。