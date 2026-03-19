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知っておきたい、心が幼い人の“あるある”な行動パターン。「無条件に頼ってくる」のは子どもと同じ心理だった？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【あるある】心の幼い人の行動パターン7選／簡単に判断できる言動がこれだ！」と題した動画を公開した。動画では、精神年齢が低い人の特徴的な行動を解説し、その心理的背景を「子ども」というキーワードで解き明かしている。



Ryota氏は、心が幼い人の行動を理解する上で「まず相手を子どもだって認識するといいんですよ」と語る。彼らの行動は一見理解しがたいが、子どもの心理や行動原理に当てはめてみると、その理由が見えてくるという。



最初の行動パターンとして「無条件に頼ってくる」点を挙げる。子どもが親に保護を求めるように、心の幼い人は他者に対して見返りを考えず、無条件の助けや配慮を要求する。これは、相手を「お母さん」のように見なし、甘えきっている状態だとRyota氏は説明する。



次に「責任を押し付ける」行動を指摘。自立とは「自分で行動を決めて、その行動の責任を取るっていうこと」だが、心の幼い人はこの自立ができていない。そのため、問題が起きるとすぐに他人のせいにする「他責思考」に陥りがちだという。



さらに「周りの迷惑を考えない」「恥を知らない」といった特徴も挙げる。これらは、自己中心的な思考が根底にあるためだ。成長過程で身につくはずの他者視点が欠けており、社会的なルールや常識よりも自分の欲求を優先してしまう。その結果、行列への横入りや、公共の場での迷惑行為などを平然と行うことがあると述べた。



また、「自分だけは何をしても許されると思っている」「自分に甘くて人に厳しい」「要求が通って当然と思っている」といった行動も、自分を特別視する心理から生まれると解説。「私は特別だもんね」「わかってもらえるもんね」という甘えが、自分と他者との間に不公平なダブルスタンダードを生み出してしまう。



Ryota氏は、これらの行動パターンを知ることで、身近にいる「心が幼い人」への対処法が見つかるだけでなく、自分自身の行動を振り返るきっかけにもなると締めくくった。