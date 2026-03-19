無印良品、スタッフ103人に聞いた“本当に買ってよかったものランキング”公開「明日より開催の『無印良品週間』のお買い物の参考に」
良品計画が運営する「無印良品」が19日、公式インスタグラムを更新。「スタッフ103人に聞いた、本当に買ってよかったものランキング」を公開した。
【写真】スタッフ103人に聞いた“本当に買ってよかったものランキング”TOP5を商品画像で紹介
投稿では、「全国の無印良品スタッフ103人に、『無印良品で買ってよかったもの』を聞きました。愛用のスキンケアや、お気に入りの食品まで。ぜひ保存して、明日より開催の『無印良品週間』のお買い物の参考にしてください」とつづり、商品画像やスタッフの選んだ理由コメントとともに5位までのランキングを発表。5位以外にも、そのほか選ばれた商品を、ケア用品、生活雑貨、食品ごとにまとめて紹介した。
あす20日からは、不定期で開催される“恒例”のキャンペーン『無印良品週間』が開催。無印良品メンバーは10％オフで買い物を楽しむことができる。
【本当に買ってよかったものランキング】
1位『発酵導入美容液』（50ml 1990円、100ml 3490円）
2位『シリコーン 調理スプーン』（レギュラー 490円、スモール 390円）
3位『デミグラスソースの欧風ビーフカレー』（490円）
4位『発酵導入エッセンスパッド』（1490円）
5位『肌の天然水 全身用ミスト』（690円）
※価格は全て26年3月19日現在の税込み
【写真】スタッフ103人に聞いた“本当に買ってよかったものランキング”TOP5を商品画像で紹介
投稿では、「全国の無印良品スタッフ103人に、『無印良品で買ってよかったもの』を聞きました。愛用のスキンケアや、お気に入りの食品まで。ぜひ保存して、明日より開催の『無印良品週間』のお買い物の参考にしてください」とつづり、商品画像やスタッフの選んだ理由コメントとともに5位までのランキングを発表。5位以外にも、そのほか選ばれた商品を、ケア用品、生活雑貨、食品ごとにまとめて紹介した。
【本当に買ってよかったものランキング】
1位『発酵導入美容液』（50ml 1990円、100ml 3490円）
2位『シリコーン 調理スプーン』（レギュラー 490円、スモール 390円）
3位『デミグラスソースの欧風ビーフカレー』（490円）
4位『発酵導入エッセンスパッド』（1490円）
5位『肌の天然水 全身用ミスト』（690円）
※価格は全て26年3月19日現在の税込み