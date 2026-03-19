カシオ、1台約10万円の漆塗り電卓を発売　世界限定650台

高級電卓に漆塗り。ちょっと意外な組み合わせの特別モデルが登場します。

カシオ計算機は4月9日、越前漆器メーカー「山久漆工」の職人が1台ずつ手作業で漆塗装を施した電卓「S100X-JC1-U」を発売。価格は9万9000円です。

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ベースとなっているのは、カシオ電卓の最上位モデル「S100X」。山形カシオで唯一、国内生産されているモデルです。

そこに日本の伝統工芸「漆塗り」を掛け合わせることで、実用品でありながら、持つこと自体に満足感を覚えるような1台を目指したといいます。

漆塗りを手がけるのは、「山久漆工」の熟練塗師。福井県鯖江市の工房でボディを1点ずつ仕上げたのち、山形カシオで組み立てられ、完成までには1か月以上を要します。

不純物が取り除かれた生漆を原料に使用し、「溜塗（ためぬり）」と呼ばれる技法が施されたボディは美しく、格調高いたたずまい。

パッケージは黒地に金模様があしらわれた堅牢な箱に、カシオのロゴが金箔押しされた特別仕様。日本の美意識を感じさせるデザインとなっています。

「S100X-JC1-U」は4月9日より販売開始。世界限定650台です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026031903.html