『千歳くんはラムネ瓶のなか』待望の最新話がABEMA無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気青春アニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』の最新話を３月31日（火）21時に３話連続無料放送。また最新話の放送を記念し、これまでのエピソードの無料振り返り一挙放送も実施する。
『千歳くんはラムネ瓶のなか』は、「ガガガ文庫」（小学館）より刊行され、コミカライズ版も展開されている裕夢によるライトノベルが原作のエモーショナル青春ストーリー。本作では、端正なルックスに加え、勉強、運動、コミュ力すべてがハイレベルな“万能型”高校生・千歳朔が、担任の依頼をきっかけにクラスメイトの引きこもり生徒・山崎健太の更生に関わることから始まる、青春の葛藤や複雑な人間模様が丁寧に描かれている。原作は「このライトノベルがすごい！」で２年連続１位を獲得するなど高い評価を受け、殿堂入り。2025年10月よりTVアニメが放送開始され、ドラマチックな青春群像劇がさらなる注目を集めた。
このたび「ABEMA」にて、『千歳くんはラムネ瓶のなか』最新話の無料放送が決定。３月31日（火）21時より、第11話〜第13話を３話連続で放送。さらに放送に先んじて、「ABEMAプレミアム」では、同日18時30分より順次、同話数の配信を開始。また、最新話の放送を記念し、３月28日（土）に第１話から第10話までの無料振り返り一挙放送も実施。なお、こちらは放送後１週間無料で楽しめる。
(C)裕夢／小学館／チラムネ製作委員会
『千歳くんはラムネ瓶のなか』は、「ガガガ文庫」（小学館）より刊行され、コミカライズ版も展開されている裕夢によるライトノベルが原作のエモーショナル青春ストーリー。本作では、端正なルックスに加え、勉強、運動、コミュ力すべてがハイレベルな“万能型”高校生・千歳朔が、担任の依頼をきっかけにクラスメイトの引きこもり生徒・山崎健太の更生に関わることから始まる、青春の葛藤や複雑な人間模様が丁寧に描かれている。原作は「このライトノベルがすごい！」で２年連続１位を獲得するなど高い評価を受け、殿堂入り。2025年10月よりTVアニメが放送開始され、ドラマチックな青春群像劇がさらなる注目を集めた。
(C)裕夢／小学館／チラムネ製作委員会