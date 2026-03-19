タレント有吉弘行（51）が18日夜、Xを更新。フジテレビ系「サン！シャイン」卒業を発表したカンニング竹山にツッコミを入れた。

竹山は16日に自身のXで「アベプラ卒業！ みんなサンキュー！ バイバイ」とつづり、MCを務めるABEMA報道番組「Abema Prime」の「卒業」を報告。18日には「サンシャイン卒業！ みんなサンキュー！ バイバイ」と続けて報告した。

有吉は竹山の18日のポストを引用した上で「すごく不思議です！ 何の感情も湧きません先輩！」とツッコミを入れた。

このポストに対し「『何の感情も湧きません』って言いながらわざわざ返信してる有吉さん、それが一番の餞別じゃないですか」「とかいいながら、リポストして拡散してるよねwww」「ぼくは心がジーンと来ました 竹山さんやめないで」などと書き込まれていた。

竹山はABCラジオポッドキャスト「カンニング竹山大阪出張」内で「竹山、ニュースやめるってよ」と題し「この春からもう、ニュースをやめます。一切やめます。アベプラもやめます。やめようと思ったらクビになったから。そういうジャンルのやつをやめます」と明言。「ただ『ゴゴスマ』はやります。『ゴゴスマ』は天気と大谷だからです。だからやります」と笑いまじりに補足した。