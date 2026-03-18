横濱ハーバー新店舗が3月19日オープン！焼きたてスイーツ＆限定セットや特典も登場。

『横濱ハーバー』などの洋菓子を販売しているありあけは、2026年3月19日にグランドオープンする複合施設「BASEGATE横浜関内」内に、新店舗『横濱ハーバースタジアムBASEGATE横浜関内店』をオープンします。

それに合わせて、記念イベントやキャンペーンを実施予定です。

新商品やグッズも登場

3月19日の新店舗オープンを記念して、限定商品の販売やイベントが実施されます。

・オープニングキャンペーン（３月19日から3月22日まで）

各日100個限定で、『オープン記念袋』が販売されます。ハーバーファンは必見です！

内容は、横濱ハーバーミニダブルマロン5個入／黒船ハーバーしょこらいちご5個入／横濱ハーバー記念日トートバッグ／ハーバーくん立体ラバーキーホルダー各1個ずつ。

価格は3000円。

また、購入金額に応じたプレゼント企画も実施されます。

1000円以上の購入で「横濱ハーバーミニ ダブルマロン」1個、2000円以上で「横濱ハーバーミニ ダブルマロン」1個と「横濱ハーバースタジアムオリジナルクリアファイル」、3000円以上で「横濱ハーバーミニ ダブルマロン」1個、「ハーバーくんバンダナ」1枚がもらえます。

・「ハーバーくん」と「DB.スターマン」が来店（3月20日）

BASEGATE横浜関内のグランドオープンを記念し、3月20日の15時から15時20分の間、ありあけ公式マスコットキャラクター「ハーバーくん」と、横浜DeNAベイスターズ公式マスコットキャラクター「DB.スターマン」が横濱ハーバースタジアム BASEGATE横浜関内店に遊びにやってきます。

また、横濱ハーバースタジアム BASEGATE横浜関内店には、「ハーバーくん」をモチーフにしたできたてスイーツやグッズなどが登場。

・ハーバーくんサンド

ふわふわのハーバーくん型ワッフル生地に特製ダブルマロンクリームをサンドしたスイーツです。店頭で生地を一枚ずつ焼き上げることで、焼きたてならではの香りや食感をそのまま楽しむことができます。冷やしてもしっとりとしたおいしい一品。

価格は300円。

・横濱ハーバーはまっこもち クリーミー

横濱ハーバーシリーズの新商品。もちもち生地の中に、ダブルマロン餡とカスタードクリームをブレンドしたクリームを閉じ込め、優しく焼き上げています。

価格は151円。

・ハーバーくんグッズ各種

ハーバーくんのオリジナルグッズも数々登場。自分用にはもちろん、お土産にもおすすめです。

ラインアップは下記のとおり。画像左時計回りに、●ハーバーくんジャガードタオル青（550円）●横濱ハーバーラバーチャーム（770円）●横濱ハーバーショルダーストラップ（1100円）●ハーバーくん立体ラバーキーホルダー（990円）

・ハーバーくんカプセル

ありあけ初となるカプセルマシンも登場します。ここでしか手に入らないオリジナルグッズがランダムで手に入ります。

画像左上から時計まわりに、ハーバーくんゆらゆらアクキー、ハーバーくんモバイルリング、ハーバーくん巾着、ハーバーくんジャガードタオル青。

価格は1回500円。

横濱ハーバースタジアム BASEGATE横浜関内店について詳しくは、公式サイトから確認できます。

※価格は税込です。

（C）YDB

東京バーゲンマニア編集部